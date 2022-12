I 5 migliori film di Natale da guardare su Disney+ (2022)

Benvenuto nella stagione delle vacanze!

Con dicembre ufficialmente alle porte, il conto alla rovescia verso il Natale è in corso! Quale modo migliore per godersi la stagione che guardare i film di Natale su Disney+?

Questo mese, Disney+ offre un’ampia varietà di film natalizi da guardare. Tra classici animati, affascinanti commedie romantiche e preferiti per bambini, c’è un film di Natale che tutti possono guardare!

Di seguito, abbiamo elencato alcuni dei migliori film di Natale su Disney+. Goditi le vacanze!

I migliori film di Natale su Disney+ 2022

1. Il Babbo Natale

E se un uomo comune potesse diventare Babbo Natale? In Il Babbo Natale, Tim Allen interpreta Scott Calvin, un maniaco del lavoro che prende il posto di Babbo Natale dopo che l’uomo è caduto da un tetto. Dopo aver visto Il Babbo Nataleassicurati di guardare i sequel, Il Babbo Natale 2 e Il Babbo Natale 3: La clausola di fugae la serie Disney+, I Babbo Natale.

2. A casa da solo

In corsa per il miglior film di Natale di tutti i tempi, A casa da solo è un’avventura divertente per tutta la famiglia. Quando i McCallister si dimenticano di portare loro figlio, Kevin (Macaulay Culkin), in vacanza in Europa, il bambino di otto anni è lasciato a badare a se stesso, cosa che all’inizio gli piace. Tuttavia, quando due ladri (Joe Pesci e Daniel Stern) progettano di derubare i McCallister, tocca a Kevin difendere la sua casa!

3. L’incubo prima di Natale

Quando l’animazione viene allevata intorno a Natale, L’incubo prima di Natale deve essere nella discussione. Quando il re di Halloween Town, Jack Skellington (Chris Sarandon e Danny Elfman), incontra Christmas Town, lo scheletro pianifica di rapire Babbo Natale e assumere questo ruolo. Diretto da Henry Selick da un racconto di Tim Burton, L’incubo prima di Natale è di 76 minuti di buon divertimento!

4. Il canto natalizio dei Muppet

Non è Natale senza i Muppet. Gli adorabili burattini mettono il loro marchio su un punto fermo di Charles Dickens Il canto natalizio dei Muppet. Quando il burbero Ebenezer Scrooge (Michael Caine) trascorre del tempo con tre fantasmi alla vigilia di Natale, il suo mondo viene sconvolto. Conoscere il vero significato del Natale è sempre un ottimo promemoria durante le vacanze.

5. Sarò a casa per Natale

A Jake Wilkinson, un adolescente in un collegio in California, viene offerta l’opportunità di possedere la Porsche 356 di suo padre del 1957. Tutto ciò che Jake deve fare è tornare a casa a New York entro le 18:00 della vigilia di Natale. Quando viene lasciato inaspettatamente in un deserto senza soldi o modo per contattare nessuno, Jake deve fare tutto il necessario per tornare a casa e vincere l’auto di suo padre.

Cerchi altri film per le vacanze e divertimento invernale da guardare su Disney+? Ecco cos’altro aggiungere alla tua lista di controllo per far divertire tutta la famiglia!

Noelle

Home Alone 2: perso a New York

C’era una volta il Natale di Topolino

Congelato

congelato 2

Canto di Natale della Disney

L’avventura congelata di Olaf

Miracolo sulla 34a strada (1994)

La bella e la bestia: il Natale incantato

Il desiderio di Natale di Richie Rich

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni

L’ultimo regalo di Natale

Winnie The Pooh: un anno molto allegro di Pooh

Mentre tu stavi dormendo

Quali film di Natale sono nella tua lista di controllo quest’anno? Lascia le tue risposte nei commenti qui sotto!