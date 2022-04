I 5 migliori documentari sulla natura Disney+ da guardare durante la Giornata della Terra 2022

La Giornata della Terra 2022 è venerdì 22 aprile e quale modo migliore per festeggiare se non imparare di più su questo meraviglioso mondo in cui viviamo? Come possiamo aiutare la Terra? Scoprire dove viviamo è il modo migliore per essere coinvolti e non esiste una piattaforma di streaming con documentari sulla natura più belli e coinvolgenti di Disney+. Se hai bisogno di una guida all’orologio per la Giornata della Terra 2022, ti abbiamo coperto con questi documentari sulla natura Disney+.

Ora, quando si tratta di servizi di streaming, sono d’accordo sul fatto che al momento ce ne siano uno di troppo. E non che ci stiamo lamentando di questa quantità infinita di intrattenimento, ma può diventare fonte di confusione sapere dove trasmettere in streaming cosa. Per non parlare del fatto che tutte le piattaforme di streaming competono per la nostra attenzione, è difficile avere un servizio preferito o di riferimento.

Hulu e Netflix hanno molti contenuti, ma è la qualità che conta. HBO Max, ad esempio, è dove devi andare per i grandi film in primo piano. Per quanto riguarda Disney+, non succede molto, ma quando c’è, è enorme. Dopotutto, Disney+ è la casa di due dei più grandi franchise del mondo, Star Wars e Marvel. Ma la piattaforma è anche il luogo in cui puoi trovare alcuni documentari eccezionalmente ben fatti. Diamo un’occhiata a ciò che è disponibile in questo momento per la visione della Giornata della Terra 2022.

Documentari sulla natura Disney+ da guardare durante la Giornata della Terra 2022

Ecco i nostri documentari sulla natura Disney+ preferiti, perfetti da guardare con la famiglia in questa Giornata della Terra.

Ali della vita

Ali della vita è narrato da Meryl Streep e presentato per la prima volta nell’anno 2011. Il documentario segue farfalle, colibrì, api, pipistrelli e fiori, mostrando al pubblico quanto ne abbiamo bisogno e celebrando queste bellissime creature.

Nato in Cina

Questo documentario è uno dei miei preferiti! Nato in Cina è stato rilasciato nell’anno 2016 e segue tre famiglie di animali in Cina, un panda e il suo cucciolo, una scimmia con una sorellina e una madre leopardo delle nevi con i suoi cuccioli.

barriera corallina dei delfini

Chi non ama i delfini? L’oceano è pieno di creature meravigliose e non credo che abbiamo ancora scalfito la superficie. barriera corallina dei delfini su Disney+ è narrato da Natalie Portman e ha debuttato nell’anno 2018.

Elefante

Elefante segue una famiglia di elefanti africani mentre compiono un viaggio epico attraverso la natura selvaggia. Questo è narrato da Meghan, la duchessa del Sussex e presentato in anteprima su Disney+ nel 2020.

Pianeta ostile

Finalmente abbiamo Pianeta ostile, presentato per la prima volta nell’anno 2019. Il documentario presenta alcuni dei paesaggi più aspri del mondo e gli animali che ci vivono.

Cosa guarderai su Disney+ durante la Giornata della Terra?