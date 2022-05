I 10 più grandi momenti strappalacrime nei film Marvel dall’abbraccio di Groot all’addio di No Way Home

Il Marvel Cinematic Universe è un giro sulle montagne russe di momenti mozzafiato, battute da ridere a crepapelle e morti emotivamente devastanti che costituiscono l’esperienza di essere un fan della Marvel stagionato.

Per celebrare l’uscita di Il dottor Strange nel multiverso della folliaguardiamo indietro all’MCU nel suo insieme per evidenziare una raccolta dei dieci più grandi momenti strappalacrime del franchise cinematografico, prima che altri vengano aggiunti all’elenco.

Decolla nel 2008 con Jon Favreau Uomo di ferroil MCU ha portato in vita gli amati personaggi dei fumetti Marvel sul grande schermo e sul piccolo schermo negli ultimi 14 anni, e non c’è alcun segno di un rallentamento del franchise nei prossimi 10 anni, se Kevin Feige ha qualcosa a che fare con questo.

Cap porta la bara di Peggy

Prima di vedere come Vendicatori: Fine del gioco concluso per Steve Rogers (Chris Evans), alias Captain America, siamo sempre rimasti amareggiati dal fatto che Steve sia stato derubato di una vita con Peggy Carter (Hayley Atwell).

In Capitan America guerra civileSteve rivisita Peggy 74 anni dopo il loro primo incontro a Capitan America: Il primo vendicatore e poi porta la sua bara dopo la sua morte.

Da Cap che trattiene le lacrime al suo abbraccio emotivo con Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), ogni fan non ha potuto fare a meno di piangere la loro storia d’amore di breve durata.

Immagine dai Marvel Studios.

Yelena affronta Clint

Il primo strappalacrime della linea di spettacoli Disney Plus della Marvel arriva dalla quinta serie Occhio di Falcoconcludendo la missione di Yelena Belova (Florence Pugh) per vendicare sua sorella Natasha uccidendo Clint Barton (Jeremy Renner) – organizzata a La Vedova Nera scena dei titoli di coda.

Dopo essere apparsa nell’episodio 4, Yelena è stata fermamente decisa a portare fuori la posizione di Clint dalla protetta Kate Bishop (Hailee Steinfeld), finendo in una comica rissa tra i due prima di uno scontro finale con Clint.

Dopo aver lottato sulla pista di pattinaggio, Clint racconta a Yelena dell’amore di sua sorella per lei, avviando l’acquedotto imitando il loro fischio segreto.

Immagine dai Marvel Studios.

L’abbraccio di Groot

Durante la prima uscita di James Gunn con i Guardiani della Galassia, Groot decide di fare l’ultimo sacrificio per salvare i suoi amici.

Quando l’Aster Oscuro, la nave di Ronin, cadde verso il pianeta Xander, Groot decise di racchiudere i Guardiani all’interno della sua barriera, il che significa che avrebbe subito il peso maggiore dell’impatto.

Durante il film, abbiamo solo sentito pronunciare il memorabile “Io sono Groot” di Groot, ma mentre i Guardiani precipitavano verso terra, le parole “Noi siamo Groot” emersero dall’adorabile albero, e quindi questo contendente emotivo è stato scolpito nella pietra.

Immagine dai Marvel Studios.

Marc Spector crea Steven Grant

Un altro pugno allo stomaco è stato consegnato nell’attuale serie Disney Plus della Marvel Cavaliere della Lunadurante l’episodio 5, intitolato Asiloquando Marc (Oscar Isaac) deve rivelare la verità a Steven, il suo alter-ego.

Mentre assiste ai ricordi di Marc, Steven vede Marc da ragazzo cambiare la sua personalità in Steven per la prima volta, proprio prima che sua madre violenta entri nella stanza.

Avendo pensato che fosse la personalità di base, Steven si rende conto che Marc lo ha creato per sfuggire al tumulto emotivo causato da sua madre, scegliendo Steven Grant, il coraggioso avventuriero del suo film preferito, per proteggerlo.

“Quando il pericolo è vicino, Steven Grant non ha paura.”

La Marvel ha svolto un lavoro straordinario nello spiegare il disturbo della personalità di Marc Spector sullo schermo e la performance di Oscar Isaac è degna di un Emmy.

Marvel Studios | Disney+

Wanda lascia andare

La prima delle serie Disney Plus della Marvel, Wanda Visionseguito sulla scia di Vendicatori: Fine del giocoche mostra il pericoloso viaggio di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) attraverso il dolore per la perdita di Visione (Paul Bettany).

Durante il finale, Wanda deve lasciare andare la sua vita con Visione che ha creato a Westview, permettendo alla Maledizione di riportare la città al suo stato originale mentre perde Visione e i ragazzi nel processo.

Dopo che la Maledizione si è ritirata, Wanda viene lasciata in piedi nel mondo reale accanto alle fondamenta incompiute della sua futura casa e di Vision, senza lasciare l’occhio secco in casa.

Immagine dai Marvel Studios.

Peter Parker sta spolverando

La fine di Vendicatori: Infinity War è stato uno dei momenti più cupi nell’MCU, che si è concluso con metà dei Vendicatori e la popolazione mondiale a spolverare.

Quando i nostri personaggi preferiti sono scomparsi davanti ai nostri occhi, Peter Parker (Tom Holland) è stato l’ultimo ad andarsene quando ha iniziato ad aggrapparsi a Tony Stark (Robert Downey Jr.) implorando di non andare.

La straziante scena di spolvero di Peter è stata in realtà improvvisata da Tom Holland, che ha inventato le battute strazianti “Mr. Stark, non mi sento molto bene” e “Non voglio andare”.

Immagine dai Marvel Studios.

No, non va bene, Natasha

Fino al Vendicatori: Fine del giocoi sei Vendicatori originali erano rimasti intatti, fino a quando Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, ha deciso di togliersi la vita a Vormir e causare uno scoppio di angoscia ai fan della Marvel, anche se è stato molto coraggioso da parte sua.

Mentre Clint Barton e Natasha hanno visitato Vormir per ottenere la pietra dell’anima, è diventato evidente che uno di loro ha dovuto sacrificarsi, proprio come Thanos (Josh Brolin) ha fatto con Gamora (Zoe Saldaña) durante guerra infinita.

Dopo una breve rissa, Natasha finisce per saltare oltre il bordo della scogliera, solo per essere afferrata da Clint all’ultimo secondo. Lottando per tirarla su, Clint resiste, ma dopo aver detto “Va tutto bene”, Natasha si allontana e cade verso la morte.

Non va ancora bene con noi, Natasha.

Immagine dai Marvel Studios.

Vendicatori, riunisci

Entra in questo momento da brivido Vendicatori: Fine del gioco evocava lacrime di gioia, ma comunque lacrime, quando i Vendicatori precedentemente impolverati iniziarono ad apparire attraverso i portali sul campo di battaglia, proprio mentre Capitan America stava perdendo la speranza.

A partire da Sam Wilson (Anthony Mackie), alla sua sinistra, Cap si riunisce finalmente con i suoi compagni, che sembrano combattere al suo fianco e porre fine al regno di Thanos una volta per tutte, guidando la carica con “Avengers, assemble”.

Questa sequenza è diventata uno dei momenti più iconici della storia del cinema e vari video di spettatori cinematografici che esplodono quando l’assemblea dei Vendicatori è ancora roba da brivido.

Immagine dai Marvel Studios.

Il duro addio

Passando a uno dei più recenti film MCU per il penultimo strappalacrime, Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa porta a una conclusione sbalorditiva che non solo ha causato l’apertura delle porte, ma ha anche posto fine alla storia di formazione di Peter Parker.

Mentre il dottor Strange (Benedict Cumberbatch) sta lottando per impedire che le lacrime del Multiverso si aprano, Peter e lo stregone concordano sul fatto che l’unico modo per risolverlo è lanciare un incantesimo per far dimenticare a tutti chi è Peter Parker, compresa la sua ragazza e migliore amico, MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon).

Mentre Peter dice addio alle due persone che gli hanno dato le spalle nelle ultime tre avventure, il compositore Michael Giacchino rende la scena molto più insopportabile accompagnando il duro addio con un tema emotivo crescente.

Grazie, Michele.

Immagine da Sony/Marvel.

Ti amiamo 3000, Iron Man

Ogni fan della Marvel sarà d’accordo sul fatto che la morte di Tony Stark sia quella che colpisce più duramente, presa in giro per la prima volta all’inizio di Vendicatori: Fine del gioco dopo aver ingannato la morte nello spazio.

Dopo aver ottenuto le pietre dell’infinito da Thanos nel suo guanto dell’infinito della tecnologia Stark, Tony sostituisce “Io sono inevitabile” di Thanos con “Io sono Iron Man” e schiocca le dita per sradicare il Titano Pazzo e il suo esercito.

Incapace di resistere al potere delle pietre, il corpo di Tony subisce l’impatto e muore circondato dai suoi compagni e da Pepper Potts (Gwyneth Paltrow).

Con Tony in grado di riposare ora che il mondo è stato rimesso in ordine, i fan hanno applaudito Iron Man per il suo eroismo e hanno applaudito ancora più forte quando il nome di Robert Downey Jr. è apparso nei titoli di coda.

Adoriamo Iron Man e il Marvel Cinematic Universe 3000 per aver svuotato la nostra scatola di Kleenex e per averci fornito personaggi degni su cui investire emotivamente, anno dopo anno.

Immagine dai Marvel Studios.

