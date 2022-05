How I Met Your Father è già stato rinnovato per la stagione 2 “supersized”.

In corsa per nove stagioni tra il 2005 e il 2014, How I Met Your Mother è considerata una delle sitcom migliori e più amate degli ultimi decenni e non appena è andato in onda l’episodio finale è iniziato il discorso di uno spin-off.

Dopo anni di sviluppo e un pilota fallito, How I Met Your Father è andato in onda su Hulu negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno e ora l’attesissimo spin-off è arrivato sugli schermi del Regno Unito.

Poiché tutti gli episodi sono disponibili per abbuffarsi in una volta sola, i fan stanno già rivolgendo la loro attenzione a ciò che verrà dopo e se How I Met Your Father tornerà per la stagione 2.

Come ho incontrato tuo padre | trailer

Come ho incontrato tuo padre, riassunto della prima stagione

La prima stagione di How I Met Your Father è arrivata su Hulu negli Stati Uniti il ​​18 gennaio 2022 e gli spettatori del Regno Unito sono stati trattati per tutti e 10 gli episodi quando sono diventati disponibili su Disney+ l’11 maggio.

Ambientata diversi anni dopo che Ted Mosby e la banda hanno lasciato il loro appartamento di New York, la nuova serie racconta la storia di una fotografa romantica di nome Sophie (Hilary Duff) e la storia contorta di come ha incontrato il padre di suo figlio.

Insieme al suo gruppo di amici disadattati, Sophie deve lottare per trovare l’amore nel 21° secolo nell’era delle app di appuntamenti e delle opzioni apparentemente illimitate.

Con l’avanzare della stagione, Sophie incontra alcuni volti nuovi e familiari mentre ama, perde ed entra in ogni sorta di dirottamento.

Hulu | Disney+

La seconda stagione di How I Met Your Father è già confermata

Esatto, i fan di How I Met Your Father non devono preoccuparsi del destino dello spettacolo poiché Hulu ha già confermato il suo rinnovo per la stagione 2.

Il rinnovo della sitcom è stato annunciato da Hulu il 15 febbraio, lo stesso giorno in cui l’episodio 6 è andato in onda negli Stati Uniti, mostrando la fiducia del servizio di streaming nella nuova serie.

Tuttavia, anziché solo i 10 episodi che abbiamo ottenuto nella prima stagione, la seconda puntata conterrà ben 20 episodi, raddoppiando la durata della stagione.

In una dichiarazione citata da Deadline, il capo dei contenuti sceneggiati di Hulu, Jordan Helman, ha dichiarato: “Isaac [Aptaker] e quello di Elisabetta [Berger] La visione ispirata di How I Met Your Father si è rivelata una vera visione degli appuntamenti che i fan non ne hanno mai abbastanza di settimana in settimana.

“Le vite di questi personaggi, interpretate dal cast immensamente talentuoso guidato da Hilary Duff, stanno appena iniziando a svolgersi e siamo entusiasti di portare più del viaggio di questo gruppo ai nostri spettatori con una seconda stagione di grandi dimensioni”.

Nessuna data di uscita per la stagione 2 è stata annunciata al momento in cui scriviamo, ma secondo RadioTimes, la produzione della seconda puntata dovrebbe iniziare nell’estate del 2022, il che ci darebbe una finestra di rilascio approssimativa tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Hulu | Disney+

I fan guardano già alla stagione 2

Mentre How I Met Your Father ha ricevuto un’accoglienza mista da parte della critica quando è arrivata, la serie si è dimostrata abbastanza popolare tra gli spettatori da giustificare una seconda uscita e molti fan si stanno già rivolgendo ai social media per affrettare la stagione 2.

Un fan su Twitter ha scritto: “Ok, ho bisogno della seconda stagione di How I Met Your Father in questo momento”.

Mentre un altro ha aggiunto: “How I Met Your Father è ironicamente buono e non vedo l’ora che arrivi la stagione 2”.

Questo fan ha commentato: “Come ho incontrato tuo padre non è stato bello, ma ho anche un disperato bisogno della stagione 2 immediatamente”.

Come un altro ha detto: “Non vedo l’ora che arrivi la stagione 2 di How I Met Your Father. Quello spettacolo è così salutare.

“Ho appena terminato la prima stagione di How I Met Your Father. Da grande fan degli HIMYM, ero uno scettico all’inizio. Lo adoro. Non vedo l’ora che arrivi la stagione 2″, ha commentato questo fan.

E infine, questo utente di Twitter sta pianificando un rewatch dell’originale HIMYM prima della seconda stagione: “Come ho conosciuto tuo padre è bello. Sono pronto per la seconda stagione e potrei rivedere come ho incontrato tua madre per questo motivo.

Hulu | Disney+

How I Met Your Father è ora disponibile per lo streaming su Hulu negli Stati Uniti e Disney+ nel Regno Unito.

