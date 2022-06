Hocus Pocus 2 sarà nelle sale e su Disney Plus?

Hai quel film in casa? Il film senza il quale Halloween semplicemente non sarebbe completo.

Per alcuni, è l’iconico slasher del 1978 di John Carpenter Halloween e per altri, è l’amato di Wes Craven Grido. Quando è tutta la famiglia che si riunisce, d’altra parte, pochi titoli sono così attraenti come Hocus Pocus.

Adorato allo stesso modo da bambini e adulti, l’horror fantasy del 1993 è ricco di commedia e vanta interpretazioni eterne di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Se lo guardi ogni anno, sarai entusiasta di apprendere che la tua tradizione di Halloween dovrà presto fare spazio a un altro film. Un sequel è ufficialmente in arrivo, ma Hocus Pocus 2 sarà nelle sale?

ancora dal trailer del teaser di Hocus Pocus 2, Walt Disney Studios

Hocus Pocus 2 sarà nelle sale?

No, Collider riporta che Hocus Pocus 2 sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Disney+ da venerdì 30 settembre 2022.