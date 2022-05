Hilary Duff continua ad aprire sul riavvio fallito di “Lizzie McGuire” di Disney+

Hilary Duff è tornata in televisione nella serie di successo di Hulu, Come ho incontrato tuo padre. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione sullo streamer di proprietà della Disney, ma è fallita Lizzie McGuire il riavvio potrebbe essere la luce splendente del suo recente successo.

Il riavvio di Disney+ di Lizzie McGuire è stato annunciato al D23 nel 2019 ed è entrato in produzione poche settimane dopo. Purtroppo, lo studio ha pompato le pause quando ha lasciato andare lo showrunner Terri Minsky, una decisione che non è andata molto bene con Duff.

Parlando con Women’s Health, Duff ha fatto luce sul motivo per cui la Disney era così timida nello sviluppare una continuazione matura della serie Disney Channel, ma attenzione, abbiamo visto questo lavoro con iCarlyla continuazione più matura di Paramount+.

“Doveva avere 30 anni facendo cose da 30 anni”, Hilary Duff dice di aver insistito, spingendo per una Lizzie più matura. “Non aveva bisogno di fare spaccature di bong e di avere avventure di una notte tutto il tempo, ma doveva essere autentico. Penso che si siano spaventati”.

All’inizio di quest’anno, Duff ha dichiarato di ritenere che ci siano ancora poche possibilità che la serie si ripeta in futuro, dicendo: “Non credo che sia morto, e non credo che sia vivo. Penso che sia semplicemente seduto lì… [At first,] Ero tipo, ‘No, grazie’, e poi un giorno, ero tipo ‘Sì.’ C’è molto amore lì. C’è sempre una lotta con qualcosa che è così amato e importante per così tante persone, tengo solo il mio cuore e la mia mente aperti. Non credo che ‘Come ho incontrato tuo padre’ si sarebbe realizzato se ‘Lizzie’ fosse successo”.

Lalaine Vergara-Paras (Miranda Sanchez), Adam Lamberg (“Gordo”) e Clayton Snyder (Ethan Craft) avrebbero dovuto riprendere i loro ruoli, così come il resto della famiglia di Lizzie, Hallie Todd, Robert Carradine e Jake Thomas, avrebbero ripreso i loro ruoli nei panni di Jo, Sam e Matt McGuire.

Nel 2013, Skyler Shuler ha voluto condividere la sua conoscenza dei film Disney e della magia dietro le quinte. Quindi, ha creato l'account Instagram Disney Film Facts e la pagina ha rapidamente ottenuto un seguito. Subito dopo la creazione di un Twitter, e non molto tempo dopo la nascita di DisneyFilmFacts.com. La pagina ha avuto la fortuna di raccogliere un seguito meraviglioso di fantastici fan della Disney e del cinema, oltre ad essere stata acquistata da alcuni dei più grandi siti di intrattenimento del mondo. Nel 2018, la pagina è stata rinominata The DisInsider e il resto era storia!

