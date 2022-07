High School Musical: The Musical Il cast della terza stagione della serie: Who’s in, Who’s out?

Una nuova stagione di High School Musical: Il Musical La Serie è ufficialmente iniziato e c’è molto cambiamento nell’aria in questa stagione! Non solo la serie si sta spostando in una nuova ambientazione, ma ci sono stati molti cambiamenti nel cast. Infatti il High School Musical: Il Musical La Serie il cast della terza stagione sembra molto diverso dal cast della seconda!

Mentre molti dei nostri membri del cast preferiti sono tornati, una manciata di personaggi abituali della serie ha visto il loro status cambiato in questa stagione, con alcuni passati a ruoli da guest star ricorrenti e altri completamente assenti dall’elenco del cast.

Mentre l’azione si sposta dalle sale di East High a Camp Shallow Lake, la stagione accoglie anche un’ondata di volti nuovi con un mix di nuovi personaggi abituali della serie per la stagione e nuove guest star ricorrenti che appariranno nel corso della stagione.

Con così tanti cambiamenti in corso in questa stagione, può essere fonte di confusione sapere chi è tornato in questa stagione e chi ha lasciato lo show… almeno per ora.

Chi è nuovo nel cast della stagione 3 di HSMTMTS?

High School Musical: Il Musical La Serie la terza stagione introduce una manciata di nuovi volti nel cast, tra cui alcune star Disney familiari che compaiono in ruoli ricorrenti in questa stagione! Si uniscono al cast come personaggi abituali della serie in questa stagione Saylor Bell Curda nei panni di Maddox e Adrian Lyles nei panni di Jet, due campeggiatori a Camp Shallow Lake.

Si uniscono al cast come guest star ricorrenti in questa stagione anche Corbin Bleu nei panni di se stesso, Meg Donnelly nei panni di Val, Jason Earles nei panni di Dewey Wood, Aria Brooks nei panni di Alex, Liamani Segura nei panni di Emmy e Ben Stillwell nei panni di Channing. La stagione accoglierà anche Jesse Tyler Ferguson e JoJo Siwa in ruoli da guest star.

Le nostre ultime aggiunte chiave al cast sono i ballerini di questa stagione che includono Quindi pensi di poter ballare il vincitore della stagione 16 Bailey Munoz così come Jason Hancock, Mackenzie Jarrett, Jarred Manista, Alyssa Massimiani, Will Simmons, Lauren Wallingford e Arielle Wilson.

Chi ha lasciato HSMTMTS?

Anche se ci sono state molte speculazioni sul ritorno di Olivia Rodrigo per la stagione 3, possiamo confermare che Rodrigo non ha lasciato lo show, anche se lo stesso non si può dire per alcuni dei suoi co-protagonisti. Tra coloro che non sono interessati a tornare come parte del cast della terza stagione ci sono Mark St. Cyr come Mr. Mazzara, Roman Banks come Howie, Alex Quijano come Mike, Alexis Nelis come Natalie e Derek Hough come Zack.

High School Musical: The Musical, il cast della terza stagione della serie

Cercando di stare al passo con il High School Musical: Il Musical La Serie Cambiamenti nel cast della terza stagione? Di seguito analizzeremo il cast completo per personaggi abituali della serie, guest star ricorrenti, guest star e ballerini!

HSMTMTS Regolari della stagione 3 della serie

Joshua Bassett nel ruolo di Ricky

Sofia Wylie come Gina

Matt Cornett nel ruolo di EJ

Julia Lester nel ruolo di Ashlyn

Dara Reneé nel ruolo di Kourtney

Frankie Rodriguez come Carlos

Saylor Bell Curda nel ruolo di Maddox

Adrian Lyles come Jet

HSMTMTS Guest star ricorrenti della terza stagione

Corbin Bleu nei panni di se stesso

Meg Donnelly nel ruolo di Val

Jason Earles nel ruolo di Dewey Wood

Kate Reinders nel ruolo della signorina Jenn

Aria Brooks nel ruolo di Alex

Liamani Segura come Emmy

Ben Stillwell nel ruolo di Channing

Olivia Rodrigo come Nini

Nicole Sullivan nel ruolo di Carol

Michelle Noh come Dana

HSMTMTS Guest star della terza stagione

Olivia Rose Keegan nel ruolo di Lily Larry Saperstein nel ruolo di Big Red

Joe Serafini nel ruolo di Seb

Jesse Tyler Ferguson nel ruolo di Marvin

JoJo Siwa nel ruolo di Madison

HSMTMTS Ballerini della terza stagione

Jason Hancock

Mackenzie Jarrett

Jarred Manista

Alyssa Massimiani

Bailey Munoz

Will Simmons

Lauren Wallingford

Arielle Wilson

High School Musical: Il Musical La Serie la stagione 3 è ora in streaming su Disney+ con nuovi episodi in arrivo settimanalmente il mercoledì.