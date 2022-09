‘High School Musical 4’ sta succedendo!… una specie

Dal momento che i titoli di coda hanno iniziato a girare alla fine di liceo musicale 3, i fan hanno chiesto a gran voce una quarta puntata. Sfortunatamente, la cosa più vicina a un sequel che la Disney ha prodotto è la serie spin-off autoconsapevole su Disney+ High School Musical: Il Musical: La Serie.

Ambientata nello stesso liceo in cui è stato girato il film originale, la serie segue un gruppo di adolescenti mentre affronta le pressioni della partecipazione al club di recitazione della scuola oltre alle loro amicizie personali, alle loro famiglie e ai loro sogni.

Mentre la terza stagione è attualmente in corso, i dettagli per la quarta stagione recentemente confermata sono stati annunciati oggi al D23. E sembra che potrebbe essere solo lo sforzo più ambizioso e più consapevole della serie.

La sinossi è la seguente:

Mentre i personaggi principali tentano di mettere in scena una produzione di “High School Musical: Senior Year”, scoprono che la Disney sta finalmente realizzando il tanto atteso “High School Musical 4: The Reunion” sul posto nella loro scuola e che possono interpretare le comparse in primo piano nel film.

#HSMTMTS: Nella stagione 4, i Wildcats metteranno in scena una produzione teatrale di “High School Musical 3: Senior Year”. Gli studenti scoprono anche che la Disney realizzerà il tanto atteso “High School Musical 4: The Reunion” sul posto presso la loro East High. #D23Expo https://t.co/2k91IedrrD

Inutile dire che la stagione conterrà cameo di molti dei membri del cast originale. Lucas Grabeel e Corbin Bleu sono già apparsi nello show, ma la domanda rimane: vedremo artisti del calibro di Zac Efron o Vanessa Hudgens?

Non pensiamo che i creatori della serie potrebbero cavarsela con successo in questa stagione se non riuscissero a realizzare una sorta di magia, quindi scommettiamo su questo.

LEGGI: ​​Olivia Rodrigo apparirà solo come guest star nella terza stagione di “High School Musical: The Musical: The Series”

La stagione in corso segue gli studenti della West High al campo estivo, Camp Shallow Lake. Ruota attorno ai Wildcats mentre tentano di mettere in scena una produzione di Congelato. Oltre alle canzoni del Liceo Musicale franchising e Congelatoquesta stagione conterrà anche la musica di The Camp Rock anche i film.

Puoi guardare la serie, così come tutte e tre le originali Liceo Musicale film su Disney+ ora.

Informazioni sull’autore del post

Imparentato

Continua a leggere