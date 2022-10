La stagione spettrale è ufficialmente arrivata e ci sono alcuni punti base di Halloween di cui ottobre non sarebbe completo senza. Hocus Pocus? Certo, questo è uno di questi. Come potrebbe non essere?

Il classico moderno del 1993 è una visione stagionale perfetta per l’intera famiglia, che sicuramente colpirà le nuove generazioni e alimenterà la nostalgia nel pubblico più anziano.

Tuttavia, siamo stati davvero dotati nel 2022. Quella visione annuale di Hocus Pocus? Sì, d’ora in poi facciamo un doppio conto.

Diretto da Anne Fletcher, Hocus Pocus 2 riporta in vita le sorelle Sanderson con le attrici originali che riprendono i loro ruoli iconici, con anche alcuni volti nuovi gettati nel calderone.

Tuttavia, potresti trovarti a chiederti se alcune delle nuove apparizioni siano in realtà cameo. Vale a dire, Hannah Waddingham era in Hocus Pocus 1?

Hannah Waddingham era in Hocus Pocus 1 prima delle 2?

No, Hannah Waddingham non ha recitato nell’originale Hocus Pocus.

Nel sequel, interpreta la Madre Strega e veniamo presentata a lei nell’atto di apertura del film.

Abbiamo rivisto le sorelle Sanderson da bambini mentre navigano come giovani emarginati a Salem. Vengono banditi dagli anziani per il loro comportamento e si ritrovano a vagare per la periferia della città.

Questo è quando si imbattono nel personaggio da strega di Hannah. Dà a Winifred il libro degli incantesimi che gioca un ruolo cruciale in entrambi i film. La strega essenzialmente insegna alle ragazze ciò che devono sapere per sopravvivere come lei.

L’attrice 48enne è una presenza gradita nel sequel, ma non è un cameo che susciterà nostalgia nei fan dell’originale; semplicemente una gradita nuova aggiunta. Tuttavia, potrebbe esserle familiare per altri motivi…

Film e TV di Hannah Waddingham

Alcuni spettatori potrebbero riconoscere che Hannah ha recitato in film come How to Lose Friends & Alienate People (interpretava Elizabeth Maddox), I miserabili (Factory Worker), Winter Ridge (Joanne Hill) e The Fishwife of Grimsby (Brenda).

D’altra parte, è probabilmente meglio conosciuta per il suo lavoro televisivo che include Ted Lasso (Rebecca Welton), Sex Education (Sofia Marchetti), Krypton (Jax-Ur), 12 Monkeys (Magdalena), Game of Thrones (Septa Unella), e Nel club (Dott. Stone).

Puoi trovarla su Instagram all’indirizzo hannahwaddingham; ha 444k follower.

Il cast di Hocus Pocus 2

Dai un’occhiata al cast centrale del sequel e ai rispettivi ruoli di seguito:

Bette Midler nel ruolo di Winifred “Winnie” Sanderson

Taylor Henderson nel ruolo del giovane Winifred “Winnie” Sanderson

Sarah Jessica Parker nel ruolo di Sarah Sanderson

Juju Brener nel ruolo della giovane Sarah Sanderson

Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson

Nina Kitchen nel ruolo della giovane Mary Sanderson

Sam Richardson nel ruolo di Gilbert

Doug Jones nel ruolo di Billy Butcherson

Austin J. Ryan nel ruolo del giovane Billy

Whitney Peak come Becca

Belissa Escobedo nel ruolo di Izzy

Tony Hale nel ruolo di Jefry Traske

Lilia Buckingham nel ruolo di Cassie Traske

Hocus Pocus 2 è in streaming esclusivamente su Disney+.

