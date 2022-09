GUARDA: Trailer teaser della terza stagione di “The Mandalorian”.

È stato rilasciato il teaser trailer della prossima terza stagione dell’attuale ammiraglia di Star Wars (e vincitrice di un Emmy Award), The Mandalorian!

Pedro Pascal ritorna nei panni di Din Djarin, che, in seguito agli eventi de Il libro di Boba Fett, ha ripreso Jedi Padwan – Grogu, sotto la sua ala. Nella serie torneranno anche Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Katee Sackhoff ed Emily Swallow, che riprenderanno anche i loro ruoli. Quest’anno saranno raggiunti dai nuovi arrivati ​​in franchising Christopher Lloyd e Tim Meadows.

La terza stagione vedrà anche Rick Famuyiwa, Carl Weathers e il favorito dai fan Bryce Dallas Howard, tutti tornare alla sedia del regista a rotazione. Famuyiwa è anche co-produttore esecutivo in questa stagione.

La serie uscirà a febbraio 2023, esclusivamente su Disney+.

