Guarda: “It’s On” Video musicale originale dalla terza stagione di “High School Musical: The Musical: The Series”

Disney+ e Walt Disney Records offrono agli spettatori un’anteprima della terza stagione della serie Disney+ Original High School Musical: Il Musical: La Serie, da Disney Branded Television, con il video musicale di debutto di “It’s On”, disponibile oggi su DisneyMusicVEVO. La stagione sarà presentata in anteprima mercoledì 27 luglio su Disney+ e la colonna sonora originale, High School Musical: Il Musical: La Serie La stagione 3 uscirà venerdì 16 settembre su CD e formati digitali, con nuova musica, pubblicata settimanalmente con ogni episodio.

Un numero di gruppo ad alto numero di ottani, “It’s On”, viene eseguito a metà stagione quando i campeggiatori vengono divisi in due squadre per l’annuale Color War di Camp Shallow Lake, una competizione per tutti i campi in cui le rivalità non solo si formano ma vengono incoraggiate! Originariamente presente in Camp Rock 2: L’ultima jamla canzone è stata scritta da Toby Gad, Lyrica Anderson e Kovasciar Myvett e prodotta da Alana Da Fonseca con la coreografia della serie di Zach Woodlee.

Commentando la musica di questa stagione, il creatore della serie e showrunner Tim Federle ha dichiarato: “Con brani nuovi di zecca per la nostra serie, brani ‘Frozen’ vincitori di Oscar e classici DCOM tratti dal libro di canzoni ‘High School Musical’ e ‘Camp Rock’, il pubblico è pronto per una melodiosa stagione estiva.”

Stagione tre di High School Musical: Il Musical: La Serie è ambientato a Camp Shallow Lake, un campo notturno in California, mentre i Wildcats e i loro compagni campeggiatori sono preparati per un’estate indimenticabile ricca di romanticismo, notti senza coprifuoco e un assaggio dei grandi spazi aperti. Con una produzione ad alto rischio di “Frozen” all’orizzonte e una “docu-serie” piena di dramma sulla produzione in lavorazione, i Wildcats cercheranno di mostrare chi è “il migliore sulla neve” senza lasciare nessuno al freddo .

La terza stagione vede protagonisti Joshua Bassett, Sofia Wylie, Matt Cornett, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Saylor Bell Curda e Adrian Lyles. In questa stagione sono presenti anche guest star ricorrenti Corbin Bleu, Meg Donnelly, Jason Earles, Kate Reinders (“Miss Jenn”), Aria Brooks, Liamani Segura, Ben Stillwell e Olivia Rodrigo, nonché guest star Olivia Rose Keegan, Larry Saperstein, e Joe Serafini.

Stagioni uno e due di High School Musical: Il Musical: La Serie sono attualmente disponibili su Disney+. La serie ha recentemente ricevuto il via libera per una quarta stagione.

