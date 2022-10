Grimcutty è basato sulla sfida di Momo? L’ispirazione spiegata

Quando nello stesso anno sono tornati sia Leatherface che Michael Myers, sai che l’horror è in buona salute.

Tuttavia, queste icone del genere slasher Mount Rushmore sono solo la punta dell’iceberg.

Oltre ai nuovi film di maestri moderni come Jordan Peele, le piattaforme di streaming hanno offerto al pubblico molto per far gelare il sangue e uno degli ultimi è arrivato giusto in tempo per Halloween sotto forma di Grimcutty.

Diretto da John William Ross, il film è uscito su Hulu e Disney+ lunedì 10 ottobre 2022, con trailer e conversazioni che lo hanno spinto a porre la domanda… Grimcutty è basato su Momo?

Grimcutty è basato sulla sfida Momo?

Sì, la sfida Momo è l’ispirazione dietro Grimcutty.

Il film racconta la storia di un’adolescente suburbana di nome Asha (interpretata da Sara Wolfkind) che, insieme al fratello minore, si trova di fronte a un misterioso meme di Internet che ha preso vita a causa dell’isteria dei suoi genitori che circonda l’online tendenza.

Per chi non conosceva o era meno esperto di quella che è stata coniata la “Momo Challenge”, era una leggenda metropolitana che circolava online, con molti che la pubblicavano suggerendo che condividerla incoraggiava le persone a commettere richieste violente e orribili sotto l’istruzione di un utente di nome Momo .

Rolling Stone ha riferito nel 2019 di essere stato ampiamente visto come una bufala dopo essere diventato una sorta di fenomeno l’anno prima, con artisti del calibro del Servizio di polizia dell’Isola del Nord (PSNI) che hanno persino pubblicato un avviso pubblico.

“I genitori erano così spaventati”

Il regista del film ha recentemente parlato con Laughing Place e gli è stato chiesto di affrontare l’ispirazione dietro il progetto:

“Penso che sia abbastanza ovvio [that] non è così vagamente basato sulla “Sfida Momo”. Stavo cercando un’idea e ho visto questo telegiornale locale sulla Momo Challenge, ed era un tipico allarmismo di notizie locali. Ma penso che ciò che mi ha colpito è stata la disconnessione tra ciò che i genitori pensavano che fosse e ciò che i bambini pensavano che fosse”.

Ha detto che “sembrava quasi una specie di strano sketch comico o qualcosa del genere. I genitori erano così fuori di testa per questa cosa, ma poi andavano sempre a intervistare i bambini a riguardo, e loro dicevano, ‘E adesso?’ Non sapevano nemmeno di cosa stessero parlando”.

Tenendo conto di tutto ciò, ha affermato che “sembrava maturo per la satira” e l’opportunità per lui di “fare Invasion of the Body Snatchers con la tecnologia” si poneva essenzialmente.

Grimcutty è in streaming su Hulu e Disney+.

