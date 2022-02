Graham Hamilton interpreta l’attore di Luke Skywalker in Il libro di Boba Fett

**Attenzione – Importanti spoiler in vista Il libro di Boba Fett**

Non c’era un occhio secco in casa durante Il libro di Boba Fett episodio 6, mentre i fan sono stati trattati con cameo dopo cameo, il ritorno dei personaggi preferiti e un momento straziante tra Mando e Grogu.

Un personaggio di ritorno è stato lo Jedi, Luke Skywalker, e ci occupiamo del ruolo di Graham Hamilton nel riportare in vita il personaggio.

Il Guerre stellari lo spin-off è ambientato subito dopo gli eventi di Jon Favreau Il Mandaloriano stagione 2 e segue il cacciatore di taglie (Temuera Morrison) e il suo alleato, Fennec Shand (Ming-Na Wen), mentre rivendicano il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt.

Il libro di Boba Fett | Rimorchio ufficiale | Disney+

BridTV

6315

Il libro di Boba Fett | Rimorchio ufficiale | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/rOJ1cw6mohw/hqdefault.jpg

892119

892119

centro

13872

Capitolo 6: Dal deserto arriva uno sconosciuto riepilogativo

Capitolo 6: Dal deserto arriva uno sconosciuto ha accolto un Luke Skywalker dimagrito sul piccolo schermo dopo la sua prima apparizione Il Mandaloriano serie. Luke è stato visto allenare Grogu prima dell’arrivo di Mando con R2D2.

Ashoka di Rosario Dawson ha anche condiviso un po’ di tempo sullo schermo con l’iconico Jedi, e prima che l’episodio finisse, Luke aveva una decisione importante da prendere per Grogu.

Il capitolo 6 si è concluso con i Jedi che offrono la cotta di maglia Beskar di Grogu Mando e la vecchia spada laser di Yoda affinché il bambino possa scegliere tra.

Lucasfilm / Disney Plus

Graham Hamilton nel cast che interpreta Luke Skywalker

Il libro di Boba Fett i crediti ufficiali elencano Graham Hamilton come artista della performance di Luke Skywalker, insieme a Scott Lang che ha agito come controfigura dello Jedi, e l’attore, Max Lloyd-Jones, che ha fornito un riferimento visivo per la tecnologia anti-invecchiamento di Lucasfilm.

Hamilton è noto principalmente per il suo lavoro vocale nell’industria dei videogiochi, fornendo i suoi talenti a giochi come L’ultimo di noi: parte II, Disonorato 2, e Mafia III.

Il doppiatore ha anche recitato nella serie Netflix, Amore, morte e robot, L’Orville, e NCIS.

Mark Hamill è stato anche accreditato per il ritorno di Luke Skywalker.

The Mandalorian stagione 3

Il libro di Boba Fett il capitolo 7 uscirà mercoledì 9 febbraio 2022 su Disney Plus e sarà il finale di stagione dello show, con grande disappunto dei fan. Tuttavia, Il Mandaloriano la stagione 3 sarà ora saldamente nel loro mirino.

I fan sono stati portati a credere che la stagione 3 sarebbe arrivata entro Natale 2021, tuttavia, questo progetto ha finito per essere Il libro di Boba Fett.

L’attore di Greef Karga, Carl Weathers, ha confermato su Twitter nell’ottobre 2021 che le riprese della terza stagione erano appena iniziate, quindi i fan possono aspettarsi di vedere la premiere del terzo capitolo tra la metà e la fine del 2022.

Impossibile caricare questo contenuto

Mandalorian, la stagione #3 inizia per Yours Truly, domani. Greef Karga tornerà su Disney+. #BePace — Carl Weathers (@TheCarlWeathers) 12 ottobre 2021

Di Jo Craig – [email protected]

In altre notizie, Pam e Tommy Hulu e il tempo di rilascio di Disney Plus hanno confermato