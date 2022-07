Funko Pop! ha rilasciato nuove figurine basate sui personaggi di Ms. Marvel

Chiunque ami il Marvel Cinematic Universe (MCU) può relazionarsi con il nuovo personaggio principale nell’ultimo spettacolo Disney+ del marchio di fumetti, Signora Marvel. Come un’altra fan dei Vendicatori, Kamala Khan, interpretata da Iman Vellani, trascorre le sue giornate a scrivere fan fiction sui suoi supereroi preferiti come Captain Marvel. Poi, grazie ad alcuni braccialetti magici, diventa lei stessa una supereroina. Ora, il famigerato marchio di giocattoli Funko ha creato cinque nuovi Pop! oggetti da collezione per il divertimento dei fan.

Il primo Funko Pop! nella collezione c’è una delle Ms. Marvel nel suo iconico outfit rosso e blu con un disegno di un fulmine giallo sul davanti. Questo Pop! include il suo caratteristico mantello rosso, maschera per gli occhi blu e oro e scarpe da ginnastica rosse con lacci. Kamala si mette persino in posa come questo oggetto da collezione e fa un segno di pace con le sue mani. Puoi ottenere questo Pop! per $ 13, disponibile in una versione portachiavi per $ 7 su Amazon. C’è anche un’esclusiva versione diamante di questo Pop! su Hot Topic per $ 15.

Funko non si è fermato a un solo design di Ms. Marvel per la sua ultima versione. Puoi anche ottenere il nuovo personaggio nel suo vestito rosso simile a Carol Danvers per $ 13 su Amazon. Il Pop! mostra Kamala che indossa un elmo rosso con un mohawk illuminato di giallo, come Captain Marvel. Inoltre, ha la sua giacca rossa e blu, completa del classico design a stella dell’altro supereroe sul davanti. I fan con gli occhi d’aquila noteranno persino che indossa uno dei suoi braccialetti ed è pronta per entrare in azione quando necessario.

Essendo uno dei migliori amici di Kamala, Funko non poteva lasciare Bruno Carrelli fuori da questa gamma di oggetti da collezione. Sebbene possa avere una cotta per lei, Bruno si avvicina ancora di più a Kamala una volta che lei ottiene i suoi poteri. Grazie al suo amore per la scienza, il suo Funko Pop! lo mostra con indosso un camice bianco e con in mano qualcosa che sembra un gadget per Kamala. Il Bruno Pop! è disponibile su Amazon per $ 13.

Infine, Funko ha realizzato un Pop! di Najma, l’antagonista in Signora Marvel, che sembra essere la madre della cotta di Kamala, Kamran. È anche la leader dei Clandestines, un gruppo di Djinn di una dimensione chiamata Noor. Najma vuole tornare nella sua dimensione, da cui è stata esiliata, ma ha bisogno di usare Kamala per arrivarci. Questo Pop! è disponibile presso Entertainment Earth per $ 12.

Questi Funko Pop! le figurine sono disponibili per il preordine e verranno spedite almeno entro ottobre 2022. Quindi assicurati di controllare questi Pop! collezionabili e cattura gli ultimi episodi di Signora Marvel su Disney+.

Questo post contiene link di affiliazione, in cui potremmo ricevere una percentuale di qualsiasi vendita effettuata dai link in questa pagina. Prezzi e disponibilità accurati al momento della pubblicazione.