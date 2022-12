Dopo il clamore di Halloween e la sfilza di speciali televisivi del Ringraziamento, arriva la stagione cinematografica più nostalgica dell’anno: il Natale. È un momento magico per rannicchiarsi, accendere un po’ di Rankin/Bass e lasciare che le allegre luci dell’albero riscaldino la tua anima. Ma quest’anno ci sono alcuni vincitori festivi sulle piattaforme di streaming, quindi abbiamo creato un elenco di film di Natale da guardare con la famiglia su Disney Plus.

Mentre Netflix e Amazon hanno alcune solide prelibatezze e contenuti originali, Disney Plus è il posto giusto per coloro che cercano di rivivere il Natale della loro infanzia, che si tratti di guardare Tim Allen accettare con riluttanza il ruolo ad alta pressione di diventare Babbo Natale o vedere Jim Carrey dà vita a una delle interpretazioni di maggior successo in Un canto nataliziola storia.

Disney Plus ha classici natalizi degli anni ’40, ’80, ’90, primi anni 2000 e, naturalmente, anche alcuni film più recenti per celebrare il periodo più bello dell’anno. Per non parlare di un’ampia selezione di sequel e adattamenti per film come A casa da solouna delle poche trame che è riuscita a combinare la magia del Natale con l’angoscia infantile che non includeva una lampada da gamba.

Quindi, viaggia indietro nel tempo con noi mentre esaminiamo il nostro elenco di film di Natale da guardare con la famiglia su Disney Plus.

I migliori film di Natale da guardare in famiglia su Disney Plus

Canto di Natale della Disney

Il primo nella nostra lista di film natalizi per famiglie Disney Plus è forse la storia di Natale più famosa mai raccontata. Seguendo un vecchio storto, calloso e irascibile mentre riceve la visita di tre spiriti per convincerlo a vedere l’errore dei suoi modi, l’interpretazione di Jim Carrey del 2009 del libro di Charles Dickens è una festa per gli occhi pluripremiata, straziante e che porta speranza e l’anima.

L’incubo prima di Natale

A proposito di spaventosi film di Natale, L’incubo prima di Natale di Tim Burton è per tutti quei fan di Halloween o morte che non sono ancora pronti a rinunciare alle loro amate celebrazioni natalizie ai “Sandy Claws”. Il film segue uno scheletro di nome Jack, il re delle zucche di Halloweentown, che ha una crisi di mezza età e decide di assumere il posto di Babbo Natale.

Il Babbo Natale (1, 2 e 3)

Coloro che hanno guardato Disney Channel negli anni ’90 e nei primi anni 2000 ricordano il viaggio di Scott e Charlie al Polo Nord, la famosa cioccolata calda dell’elfa Judy e la rappresentazione sorprendentemente realistica di una battaglia per la custodia del divorzio. Come se le lotte di Scott per trovare un terreno comune con la sua ex moglie in materia di loro figlio non fossero abbastanza dure, ora ha grandi scarpe da riempire (letteralmente) dopo aver ucciso accidentalmente Babbo Natale.

A casa da solo (1, 2 e 3)

L’incubo e la fantasia di ogni bambino tutto in uno, A casa da solo ha avuto un modo unico di bilanciare il terrore di essere dimenticato dalla famiglia durante le vacanze con il punto della trama assolutamente fantastico e divertente di ciò che accade quando un bambino ha il controllo totale della casa e usa tutta la creatività e le risorse a sua disposizione per combattere con ladri stupidi.

Miracolo sulla 34esima strada

Per il gusto di dare ad altri film di Natale degli anni ’40 la possibilità di brillare oltre È una vita meravigliosa, Miracolo sulla 34esima strada segue un anziano signore di nome Kris Kringle che viene assunto come Babbo Natale in negozio da Macy per le festività natalizie. Sì, anche allora, Macy’s e il Natale erano ancora la cosa più importante dopo il pane a fette.

La Stella di Natale

Un falsario che evade dalla prigione potrebbe non sembrare un grande film natalizio per famiglie ma, fidati di noi, vorrai prendere in considerazione l’idea di dargli un orologio. Possedendo una strana somiglianza con lo stereotipo di Babbo Natale, Horace McNickle usa il suo aspetto e la magia della stagione per ottenere l’aiuto di due ragazzi del vicinato per trovare un bottino perduto.

L’ultimo regalo di Natale

Ricordi quella volta che Hallee Hirsh e Brenda Song hanno fatto cadere la neve a Los Angeles usando una macchina meteorologica scartata sospettosamente da Babbo Natale di cui non sapevano nulla ma che usavano comunque? Noi facciamo. E potrebbe essere un film natalizio scadente di Disney Channel, ma chiunque dica che queste storie non le rendono ancora calde e formicolanti dentro sta mentendo o è un nemico del Natale, per non essere drammatico.

Noelle

Questo è uno dei film natalizi più recenti di Disney Plus, uscito nel 2019. Con la sempre adorabile e divertente Anna Kendrick, la figlia di Babbo Natale Noelle cerca modi per diffondere la sua sconfinata allegria natalizia intorno al Polo Nord mentre suo fratello si prepara a prendere sull’azienda di famiglia. Ma quando suo fratello Nick, stressato dalla pressione, se ne va e non lascia indizi su dove si trovi, Noelle è determinata a trovare Nick e riportarlo a casa in tempo per Natale.

