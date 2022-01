Fennec Shand è un robot? Esplorato il destino dell’assassino di Book of Boba Fett

**Attenzione – Spoiler avanti**

The Book of Boba Fett ha consegnato un’altra puntata ad alto numero di ottani per i fan di Star Wars, provocando domande sulla narrativa e sui personaggi dello show.

Dopo gli eventi dell’episodio 4, gli spettatori ora si chiedono se Fennec Shand, l’alleato di Boba Fett, sia un robot e esploriamo la risposta più avanti.

Lo spin-off di Star Wars è ambientato subito dopo gli eventi della seconda stagione di The Mandalorian di Jon Favreau e segue il cacciatore di taglie (Temuera Morrison) e il suo alleato, Fennec Shand (Ming-Na Wen), mentre rivendicano il territorio un tempo governato da Jabba il Hutt.

Cosa è successo durante l’episodio 4 di The Book of Boba Fett?

L’episodio 4, intitolato “The Gathering Storm”, non solo ha mostrato il tentativo di Boba Fett e Fennec Shand di riprendersi la nave del primo, ora chiamata Firespray, da Bib Fortuna, ma ha anche rivelato qualcosa che non sapevamo su Fennec.

Durante un’altra sequenza di flashback, vediamo come Boba ha scoperto Fennec e l’ha trovata in un brutto modo.

Gli spettatori si sono affrettati a sottolineare come le viscere di Fennec intorno al suo stomaco e all’intestino fossero fatte di macchine, il che ha spinto i fan a chiedere se fosse un robot.

Lucasfilm | Disney+

Fennec Shand è un robot?

La risposta breve è no, Fennec Shand non è un robot nonostante parte del suo corpo sia costituito da macchinari. Spieghiamo.

Dopo aver trascorso la sua carriera come cacciatrice di taglie e assassina, servendo personaggi del calibro del clan Hutt e altri criminali, Fennec ha trovato una taglia sulla sua testa dopo la caduta dell’impero.

Nascosto a Tatooine, Fennec finì per essere colpito da un colpo di pistola e, dopo averla trovata, Boba la portò in un salone di moda vicino a Mos Eisley per salvarla.

Gli organi danneggiati di Fennec sono stati sostituiti con impianti informatici dal chirurgo in questione, motivo per cui sembra un mezzo robot.

Fennec Shand era sull'orlo della morte, ma Boba Fett la salva mandandola da un ibrido meccanico spaziale/tatuatore per sostituirle le parti interne con alcune parti di robot. #TheBookOfBobaFett

Chi ha sparato al cacciatore di taglie?

L’episodio 5 di The Mandalorian, intitolato “The Gunslinger”, contiene la risposta a chi ha sparato a Fennec Shand su Tatooine.

Fennec è stato colpito da un altro cacciatore di taglie, Toro Calican, durante la richiesta del primo di un passaggio a Mos Espa.

Dopo aver cambiato le sue tattiche per rivelare Din Djarin come una fuggitiva, Calican ha finito per sparare a Fennec per paura che fuggisse. Tuttavia, Calican ha ottenuto la punizione dallo stesso Mando dopo aver tentato di rubare Grogu.

Disney+ | lucafilm

Di Jo Craig

