“Family Reboot” in arrivo su Disney+ a giugno

Questo giugno, Disney+ sta aiutando sei diverse famiglie a rafforzare i loro legami reciproci nella nuovissima serie Riavvio della famigliacon tutti gli episodi in streaming il 15 giugno solo su Disney+.

Dai produttori esecutivi Kelly Ripa e Mark Consuelos di Milojo Productions in collaborazione con i produttori esecutivi Julian P. Hobbs ed Elli Hakami per Talos Films, la serie in sei parti segue famiglie reali mentre intraprendono un viaggio unico per riconnettersi. Poiché ogni famiglia ha a che fare con calendari stracolmi, Riavvio della famiglia dà loro la possibilità di trascorrere del tempo ininterrotto insieme mentre lavorano con la loro guida per rinnovare le loro relazioni.

Family Reboot” segue le famiglie che sono diventate così impegnate con le loro vite individuali, dal lavoro, al ritorno a scuola, alle attività doposcuola, al passo con i social media, allo sport o alla gestione di un’impresa, che hanno perso i contatti l’una con l’altra . In ogni episodio, una famiglia si prende un’intera settimana lontano dai suoi impegni per intraprendere un viaggio per riconnettersi e ricostruire i propri legami familiari. Lasciando dietro i loro telefoni, laptop e tutti gli altri dispositivi, devono trovare la strada per le loro sistemazioni per una settimana alla vecchia maniera, con solo una mappa cartacea in mano. All’arrivo, vengono accolti dalla loro guida “Family Reboot”, che li accoglie nel loro viaggio e li indirizza alla loro prima attività, trovando la chiave della loro casa per la settimana. Una volta che le famiglie sono entrate e hanno scelto le stanze da condividere, la guida parla ai genitori di come la settimana a venire può avvantaggiarli maggiormente, sia che si tratti di trovare modi per entrare in contatto con i propri figli, tra loro o entrambi. Per i prossimi giorni, è più divertente e i giochi si alternano a conversazioni significative che le famiglie in genere non hanno avuto il tempo di avere. Tutto organizzato dalla guida, il viaggio della settimana è incentrato sul lavoro insieme, sulla comunicazione e, soprattutto, sul divertimento. Alle famiglie verrà ricordato di mettere da parte le loro distrazioni e i loro impegni per riunirsi di nuovo e creare nuovi ricordi. Lasciano il viaggio completamente “riavviati”: più connessi, più felici e pronti a riprendere le loro vite frenetiche a casa, ma con una prospettiva completamente nuova.

Julian P. Hobbs ed Elli Hakami, produttori esecutivi, hanno dichiarato: “Conosciamo tutti persone le cui famiglie sono state così coinvolte nelle loro vite e nei loro programmi individuali che si sono separate e mancano l’amore, l’amicizia, il divertimento e il supporto che i membri della famiglia possono fornire l’un l’altro. “Family Reboot” fornirà al pubblico idee ed esperienze preziose che possono utilizzare nella propria vita e rinvigoriranno le proprie relazioni familiari”.

Riavvio della famiglia è prodotto da Milojo Productions e Talos Films. Per Milojo Productions, Kelly Ripa, Mark Conseulos e Albert Bianchini sono i produttori esecutivi. Michael Halpern è direttore dello sviluppo. Per Talos Films, Julian P. Hobbs ed Elli Hakami sono i produttori esecutivi. Catherine Pappas è produttrice esecutiva e showrunner.

Informazioni sull'autore del post

Skyler Shuler

Nel 2013, Skyler Shuler ha voluto condividere la sua conoscenza dei film Disney e della magia dietro le quinte. Quindi, ha creato l’account Instagram Disney Film Facts e la pagina ha rapidamente ottenuto un seguito. Subito dopo la creazione di un Twitter, e non molto tempo dopo la nascita di DisneyFilmFacts.com. La pagina ha avuto la fortuna di raccogliere un seguito meraviglioso di fantastici fan della Disney e del cinema, oltre ad essere stata acquistata da alcuni dei più grandi siti di intrattenimento del mondo. Nel 2018, la pagina è stata rinominata The DisInsider e il resto era storia!

