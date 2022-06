Esplora il punto di riferimento di New York con protagonista Only Murders in the Building’s Arconia

Solo Murders in the Building ha rapidamente conquistato il cuore dei fan grazie, in parte, al suo cast stellato con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez in prima fila nei panni di Charles, Oliver e Mabel.

La serie presenta una vasta gamma di personaggi, dai vicini pettegolezzi alle superstar della musica, ma c’è un “personaggio” che non riceve la stessa attenzione e questo è l’edificio principale della serie, l’Arconia.

Mentre il trio centrale di Only Murders in the Building può avere i propri ammiratori, l’Arconia ha sollevato domande a sé stante, con i fan che si chiedono se l’edificio sia un vero punto di riferimento di New York.

Solo Murders in the Building: data di uscita della seconda stagione e anteprima della trama

La seconda stagione di Only Murders in the Building è arrivata su Hulu e Disney+ martedì 28 giugno 2022.

Ambientato dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della prima stagione, il trio di podcast composto da Charles, Oliver e Mabel si ritrova al centro di un’altra indagine dopo che un altro omicidio è avvenuto nell’Arconia, il loro condominio di New York.

Questa volta, tuttavia, Charles, Oliver e Mabel hanno dei bersagli sulle loro spalle poiché inavvertitamente diventano sospetti della morte di Bunny Folger, il presidente del consiglio di costruzione di Arconia, dopo che Mabel è stata trovata accovacciata sul suo cadavere insanguinato.

È una corsa contro il tempo per la banda in quanto devono trovare il vero assassino mentre tentano anche di convincere i loro vicini di New York che non sono stati loro.

L’Arconia in Solo omicidi nell’edificio

L’Arconia viene presentata come l’ambientazione di Only Murders in the Building nel primo episodio dello show mentre Charles prepara la scena per gli spettatori.

Con una facciata chiara e nitida, archi gotici e un enorme cortile con giardino, l’Arconia è il luogo perfetto per ambientare la serie mentre il condominio è pieno di residenti che potrebbero potenzialmente cadere vittime di un omicidio e dare a Charles, Oliver e Mabel un caso per indagare.

Presentato pesantemente in tutta la serie e in particolare nei titoli di apertura sbarazzini dello show, l’Arconia agisce quasi come un personaggio a sé stante, con molti angoli, fessure e segreti da esplorare.

Tuttavia, nonostante sia la posizione centrale di Only Murders in the Building, l’Arconia non è effettivamente chiamata così nella vita reale.

Quale vero edificio di New York raddoppia per l’Arconia?

Il condominio che vediamo in Only Murders in the Building è in realtà il Belnord.

Progettato nel lontano 1908 e completato un anno dopo, il Belnord è stato costruito sull’86a strada tra Broadway e Amsterdam Avenue, nell’Upper West Side di Manhattan.

Al termine, l’edificio di 13 piani ospitava ben 175 appartamenti spaziosi con gli architetti Hiss e Weekes che si vantavano di essere uno dei condomini più grandi del mondo all’epoca.

I due grandi archi del Belnord e lo stile rinascimentale italiano conferiscono all’edificio un aspetto iconico, ma verso la metà degli anni ’70 il punto di riferimento stava cadendo in rovina e in uno stato di abbandono.

Nel 1978, i residenti di Belnord iniziarono lo sciopero di riposo più lungo nella storia di New York, una battaglia che durò 16 lunghi anni fino al 1994, quando lo sviluppatore Gary Barnett e un gruppo di investitori acquistarono l’edificio per 15 milioni di dollari.

Due decenni dopo, un altro gruppo di investitori si precipitò, acquistando il Belond per $ 575 milioni prima di iniziare a convertire gli appartamenti in condomini di lusso per un valore compreso tra $ 3,6 milioni e oltre $ 11 milioni, sebbene alcuni residenti esistenti siano stati in grado di acquistare i propri appartamenti per prezzi scontati.

La seconda stagione di Only Murders in the Building è ora disponibile per lo streaming su Hulu e Disney+ dopo la prima il 28 giugno 2022.

