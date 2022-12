ESCLUSIVO: I film “Diary of a Wimpy Kid” saranno prodotti fuori servizio (intervista a Jeff Kinney)

La scorsa settimana, potresti ricordare che il nostro collega Big Screen Leaks ha confermato lo sviluppo di un terzo animato Diario di una schiappa è già in fase di sviluppo su Disney+. Questo, proprio come il secondo film d’animazione della serie Regole Rodrick ha fatto il suo debutto sullo streamer.

Oggi siamo orgogliosi di poter dire che possiamo aggiungere a quello scoop uno scoop tutto nostro.

Parlando con il creatore della serie, autore e (ora) sceneggiatore Jeff Kinney la scorsa settimana durante il Press Day ufficiale del nuovo film, il nostro caporedattore Dempsey Pillot ha appreso qualcosa sul futuro del franchise che potrebbe o meno rendere felici i fan.

Dopo aver chiesto a Kinney la linea temporale prevista per i prossimi film – e cosa potrebbe provare a fare per combattere l’invecchiamento delle sue star – Kinney ha detto:

“Noi [do] devono sostituire gli attori ogni tanto. Ma questa è solo la realtà. Saremo in grado di trovare attori che possono suonare come gli attori originali. E porteranno anche il loro sapore. Ma siamo molto ambiziosi, ambiziosi di realizzare il maggior numero possibile di questi film! E potrebbero essere un po’ fuori uso rispetto ai libri, ma sicuramente aspiriamo a farne il maggior numero possibile fino a quando qualcuno non dirà di smetterla.

Quindi non solo sembra che Kinney e Disney abbiano una strada piuttosto generosa da percorrere, ma i fan possono aspettarsi che l’ordine e la continuità della serie cambino leggermente a seconda delle storie che i due ritengono siano le migliori da raccontare per prime.

Sebbene questo non sia diverso da quello che hanno fatto entrambe le versioni live-action dei libri, la conclusione è che Kinney è determinato a continuare a produrre questi film fino a quando non avrà finito il materiale!

Ora, nel resto dell’intervista, Kinney ha parlato del motivo per cui pensa che la serie funzioni meglio nell’animazione e com’è stato avere il compianto Ed Asner che ha prestato la sua voce alla storia.

Puoi dare un’occhiata all’intera intervista qui sotto!

Diario di una schiappa: le regole di Rodrickche arriverà domani su Disney+, è diretto da Luke Cormican (Giovani Titani Vai!) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, Diario di una schiappa: le regole di Rodrick presenta le voci di Brady Noon (The Mighty Ducks: Cambiamenti di gioco), Ethan William Childress (misto-ish), Edoardo Asner (Su), Chris Diamantopulos (Silicon Valley), Erica Cerra (Power Ranger) e Hunter Dillon (Piscina morta 2). Diario di una schiappa: le regole di Rodrick contiene la canzone originale, “Can You Smell Us Now”, scritta e prodotta da Jon Levine, con testi di Jeff Kinney ed eseguita da Jimmy Tatro.

Il sequel animato è ora disponibile per lo streaming esclusivamente su Disney+!

