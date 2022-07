Elenco completo dei brani della serie

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni o della partitura orchestrale può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per una serie di formazione come l’ultima voce del MCU, Ms Marvel, è incredibilmente importante poiché la giovane Kamala Khan cerca di trovare il suo posto nell’universo dei superpoteri.

In quanto tale, non dovrebbe sorprendere che la serie sia piena di musica, ma solo quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Ms Marvel?

La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 8969 La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/m9EX0f6V11Y/hqdefault.jpg 973000 973000 centro 13872

Dopo essere stata annunciata per la prima volta nell’agosto 2019, Ms Marvel è finalmente passata a Disney+ l’8 giugno 2022.

La serie segue Kamala Khan, una pachistana americana di 16 anni cresciuta a Jersey City.

Un’appassionata giocatrice e autrice della sua stessa fan-fiction, Kamala è una megafan di supereroi e adora tutto ciò che riguarda i Vendicatori, con un’affinità speciale per Captain Marvel di Carol Danvers.

Tuttavia, Kamala lotta per adattarsi, sia a casa che a scuola, ma quando ottiene i suoi superpoteri, la vita di Kamala viene sconvolta quando scopre se essere un supereroe è davvero tutto ciò che si è fatto per essere.

Scarica dal sito ufficiale della stampa Marvel Studios | Disney+

Colonna sonora della signora Marvel

Essendo una serie per adulti, Ms Marvel è piena di musica che si adatta perfettamente al personaggio di Kamala Khan, mostrando il suo lato ribelle adolescenziale mentre approfondisce anche gli antenati della sua famiglia.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Ms Marvel sono:

Episodio 1 | Generazione Perché

Episodio 2 | Schiacciato

Episodio 3 | Destinata

Scarica dal sito ufficiale della stampa Marvel Studios | Disney+

Episodio 4 | Vedere Rosso

Episodio 5 | Di volta in volta

Episodio 6 | Non normale

Scarica dal sito ufficiale della stampa Marvel Studios | Disney+

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di canzoni con licenza nella sua colonna sonora, Ms Marvel utilizza anche la propria colonna sonora cinematografica, opera della compositrice Laura Karpman.

La compositrice nata a Los Angeles compone musiche per film, serie TV e videogiochi da oltre 30 anni dopo il suo primo lavoro nel 1989.

Con oltre 140 composizioni a suo nome, è difficile scegliere il lavoro più riconoscibile di Laura, ma alcune delle sue colonne sonore più recenti hanno incluso Lovecraft Country, Perché odiamo, LA’s Finest, Underground, 61st Street e la serie Marvel Cosa succede se…?

Sorprendentemente, il lavoro di Laura Karpman l’ha vista vincere ben cinque Emmy vincendo premi per Lovecraft Country, Master in Fantascienza, Odissea 5 e due per le docuserie Perché odiamo.

Con l’arrivo di altri episodi di Ms Marvel, la colonna sonora della serie è stata pubblicata in due volumi e che ora sono entrambi disponibili per lo streaming su Spotify e Apple Music.