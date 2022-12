Ed Asner Diary Of A Wimpy Kid: spiegato il tributo a Rodrick Rules

Da quanto tempo stai al passo con la serie Diary Of A Wimpy Kid? Come forse saprai, i film sono basati sull’omonima serie di libri di Jeff Kinney, con la prima puntata pubblicata nel 2007. Un adattamento cinematografico è seguito nel 2010 e da allora abbiamo visto tre sequel live-action.

Questi sono Rodrick Rules, Dog Days e The Long Haul, pubblicati tra il 2011 e il 2017.

D’altra parte, il franchise ha ottenuto un film di riavvio animato nel 2021, intitolato semplicemente Diary Of A Wimpy Kid, pubblicato su Disney+ nel 2021.

Bene, ora ha un sequel che condivide lo stesso titolo del summenzionato seguito dell’originale. Da quando è stato presentato in anteprima su Disney+ venerdì 2 dicembre 2022, il pubblico è stato curioso dell’omaggio reso a Ed Asner in Diary Of A Wimpy Kid: Rodrick Rules. Allora, chi è Ed Asner?

Diario di una schiappa: Rodrick Rules cr. Disney+

Ed Asner Diario di una schiappa: tributo a Rodrick Rules

Il film d’animazione si conclude con una carta tributo che recita “In Memory of ED ASNER 1929 – 2021” e si riferisce all’amato attore americano.

Tragicamente, è morto all’età di 91 anni il 29 agosto 2021 per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, in California.

Il tributo è particolarmente toccante considerando che Ed ha doppiato il personaggio di Nonno Heffley in Rodrick Rules; è il suo unico merito nel franchise Diary Of A Wimpy Kid ed è l’ultimo ruolo accreditato dell’attore in generale.

Al di là del nonno Heffley, d’altra parte, il pubblico potrebbe conoscere meglio Ed come la voce di Carl Fredricksen nel film Disney Pixar del 2009 Up. È stato anche in spettacoli come The Mary Tyler Moore Show (ha interpretato Lou Grant), Grace And Frankie (Howard Jay), Cobra Kai (Sid Weinberg) e Dead To Me (Abe Rifkin).

Dato che è la stagione delle feste, lo vedrai senza dubbio anche accanto a Will Ferrell nei panni di Buddy nella commedia classica del 2003 Elf, mentre interpreta Babbo Natale.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Di’ quello che vuoi sulle regole animate di Rodrick… …ma è semplicemente meraviglioso sentire di nuovo la voce del compianto, grande Ed Asner. Era un mito e ci mancherà sempre. pic.twitter.com/KBVIkVelXd – Jolly Month (e presto lascerà questa app)! (@MichelsTristan) 3 dicembre 2022

“È stato davvero incredibile e umiliante”

Lo sceneggiatore del film e autore dei libri, Jeff, è stato recentemente intervistato da Laughing Place e gli è stato chiesto com’era avere il compianto Ed come parte della produzione:

“È stato davvero incredibile e umiliante. Non pensavo volesse far parte della nostra piccola produzione. Ma è davvero fantastico, il tipo di talento che puoi ottenere per qualcosa del genere. Ed è stato un vero privilegio assistere a quelle sessioni di registrazione.

Ha aggiunto: “E a volte davo una nota, e poi Ed Asner cambiava un po’ la sua consegna in base alla mia nota, il che era davvero bello, e mi sembrava molto eccitante come autore”.

Diario di una schiappa: doppiaggio di Rodrick Rules

Puoi controllare chi ha recitato insieme a Ed nel progetto qui sotto, insieme ai rispettivi ruoli vocali:

Brady Mezzogiorno come Greg Heffley

Hunter Dillon nel ruolo di Rodrick Heffley

Ethan William Childress nei panni di Rowley Jefferson

Chris Diamantopoulos nel ruolo di Frank Heffley

Erica Cerra nel ruolo di Susan Heffley

Gracen Newton nel ruolo di Manny Heffley

Nathan Arenas nel ruolo di Mackie

Jimmy Tatro nel ruolo di Bill Walter

Vincent Tong nel ruolo di Leland

Albert Tsai nel ruolo di Drew

Diary Of A Wimpy Kid: Rodrick Rules è ora in streaming su Disney+.

