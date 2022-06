Ecco perché credo che i fan stiano rovinando i film per un nuovo pubblico

Dall’uscita del nuovo film di Robert Zemeckis e del nuovo remake Disney Pinocchio, le persone non hanno accolto con gentilezza il remake criticando l’aspetto e il cast. Quando ho visto il trailer del film, ho notato quanto fosse incredibile e come sembrava mantenere la magia, anche se avevo i miei dubbi prima che fosse abbandonato.

Ho pensato che il motion capture potesse rovinare il film, ma sembra che, se hanno utilizzato la tecnica, potrebbe funzionare a suo vantaggio. Di conseguenza, ciò non ha impedito alla community di YouTube di razionare il trailer con più antipatie che mi piace.

Questo non è successo solo con il prossimo Pinocchio film ma a molti film che sono stati in giro per l’apice dell’era di Internet, o fondamentalmente, film che sono stati resi popolari dalla pletora e dall’ubiquità dei social media. Ecco perché i fan hanno rovinato film che sono stati davvero fantastici, se non per la loro interferenza.

I fan scelgono troppo i film

Qualcosa che ho notato guardando i film più attesi di ogni anno, è che prima che i film vengano pubblicati ufficialmente, i fan faranno del loro meglio per farlo a pezzi e scegliere tutto ciò che non approvano nel trailer o trovare qualcosa sbagliato con esso.

Prima di Internet, molte persone vedevano un film per pochi dollari o addirittura un quarto e lo godevano o lo odiavano e quella sarebbe la fine. Ora che Internet è diventato un pilastro, le persone inonderanno tutti con le loro opinioni con un clic di un pulsante.

Spesso, i commentatori di YouTube arriveranno al punto di analizzare un intero trailer per alcuni indizi contestuali su ciò che i fan possono aspettarsi dal film prima di vederlo. Questo può essere informativo, ma spesso diluisce lo scopo di vedere il film e lo riduce a un corso di studio al college con cui sei bombardato e inevitabilmente odi entro la fine del semestre.

Prendi ad esempio, vede un fan Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa e leggono e guardano ogni video aggiornandoli su ciò che dovrebbero vedere prima del film e un’analisi di ciò che ci si potrebbe aspettare dal film. Questo potrebbe essere necessario se i fan si sono dimenticati di quello che è successo nei film precedenti, ma una tesi troppo complicata e video su video e critiche rovineranno l’esperienza e la sorpresa del film.

Dopo l’uscita del film, molti fan potrebbero esprimere il loro disprezzo o amore per il film. Di recente, i remake Disney live-action hanno ricevuto molte critiche per essere troppo simili agli originali o non abbastanza come gli originali. Ricordo di aver letto le recensioni del trailer che affermavano che la volpe e il gatto sembravano strani, non mostravano abbastanza Pinocchio e una persona ha trovato inquietante che la fata madrina non sorridesse affatto nel trailer. Tutti questi commenti sono meschini, trascurabili e dimostrano di non avere nulla a che fare con il film stesso e lodano di più l’originale, il che mi porta al punto successivo.

I fan glorificano gli originali dei film fino all’eccesso

Qualcosa che ho notato è che i fan moriranno su una collina per difendere l’onore dei film originali, dove è stato il primo film Disney prima dei remake, il primo Guerre stellari film, il Sam Raimi Uomo Ragno trilogia o qualcosa che è venuto prima, sarà spesso considerato come l’oro dai suoi fan, ma perché è così?

Sembra che l’unico motivo per cui le persone difendono questi film di cui sopra sia solo per una cosa: la nostalgia. Le persone sono cresciute con questi personaggi e storie e il pensiero che vengano rinnovati sembra un destino peggiore della morte. Non è necessariamente perché i sequel, i riavvii o i remake sono pessimi. È perché molti fan credono che gli originali con cui sono cresciuti non possano essere toccati e per impostazione predefinita buttano via tutto ciò che viene dopo. Questo è solo un pensiero ristretto perché le persone saranno intrappolate in uno stato di stagnazione lenta e resisteranno a qualsiasi nuovo materiale che potrebbe suonare come una cattiva idea.

Molte persone dicono che Hollywood non fa più film come una volta, ma io dico che, in molti modi, lo fanno, ma la percezione che le persone hanno di loro sono ciò che è cambiato nel tempo.

Invece di alzare gli occhi al cielo all’idea di un remake che potrebbe o meno minare l’originale, i fan dovrebbero essere più aperti all’idea. Ha funzionato per Dunail Obi-Wan Kenobi serie, Il Batmanil L’alba del pianeta delle scimmie riavvia, JJ Abrams Star Trek. Sarò anche abbastanza sfacciato da dire che ha funzionato L’incredibile Spider-Man serie perché i fan stanno attualmente chiedendo a gran voce Andrew Garfield in un terzo film.

Se senti parlare del prossimo remake su cui sta lavorando la Disney, non essere così contrario all’idea. Se le persone hanno apprezzato il film invece di confrontarlo con l’originale e lo vedono solo come un film di intrattenimento e non come un progetto scientifico che deve essere diagnosticato per un voto, l’accoglienza positiva sarà alle stelle e le persone impareranno ad amare il film ancora con un atteggiamento positivo e non un sospiro di disperazione in preparazione alla delusione.