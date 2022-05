Ecco come She-Hulk di Disney Plus ha ottenuto i suoi poteri in Marvel Comics

Il primo trailer di She-Hulk: avvocato ha mostrato Bruce Banner mentre lavorava con Jennifer Walters per controllare il suo potere gamma, ma come ha fatto She-Hulk a ottenere i suoi poteri in primo luogo?

Spieghiamo come She-Hulk ha ottenuto i suoi poteri in Marvel Comics, delineiamo il suo set completo di abilità e vediamo cosa dice il fandom sul primo trailer.

Creato da Jessica Gao per Disney Plus e basato sul personaggio della Marvel Comics, She-Hulk: avvocato è l’ottava serie MCU sulla piattaforma di streaming e vede come protagonisti Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong e altri che seguono Jennifer Walters mentre tenta di guidare un nuovo studio legale nei panni del supereroe verde.

In che modo She-Hulk ha ottenuto i suoi poteri nei fumetti?

Prima apparizione in She-Hulk selvaggia # 1 nel 1979, Jennifer Walters ottenne i suoi poteri da She-Hulk da Bruce Banner, dopo che fu costretto a esporla al suo sangue infuso di gamma.

Bruce ha finito per salvare sua cugina dopo essere stato colpito da un colpo di pistola da un mafioso e ha usato il suo sangue gamma per eseguire una trasfusione, trasformandola in She-Hulk.

Jennifer non è mai diventata forte come Bruce, ma è riuscita a usare la forza che aveva combinato con la sua intelligenza di avvocato di talento per servire la giustizia in modo più discreto.

Immagine dalla Marvel.

Quali sono i poteri di She-Hulk?

Jennifer Walters racchiude tutti gli attributi che ci si aspetta da un supereroe, tra cui maggiore forza, durata, velocità e, come mostrato nel trailer, il salto.

Jennifer è in grado di alterare la sua forma fisica a piacimento per guadagnare massa, ma non ha mai raggiunto l’enorme crescita di suo cugino, Bruce Banner, quando si trasforma.

She-hulk ha anche un’elevata resistenza al dolore, è immune dalla maggior parte delle malattie e porta la guarigione rigenerativa.

Infine, poiché il suo sangue è stato infuso con radiazioni gamma, Jennifer è in grado di assorbire e controllare la gamma, con un assorbimento eccessivo che le dà una spinta nella forma di Hulk.

Marvel Graphic Novel: The Sensational She-Hulk (1985) arte di John Byrne con Kim DeMulder e Petra Scotese pic.twitter.com/eHmazYLOqp — Cool Comic Art (@CoolComicArt) 18 maggio 2022

I fan della Marvel sono divisi dopo il primo trailer di She-Hulk

Questo fan della Marvel si è chiesto perché i Marvel Studios abbiano deciso di trasformare She-Hulk in un personaggio CGI completo senza renderla incredibilmente muscolosa:

Non capisco perché dovresti fare di She-Hulk un personaggio CGI, ma non renderla stupidamente muscolosa. Sì, è grande. Lei è alta. Ma può schiacciarmi la testa come un’anguria. Sto facendo le grandi domande qui. — Recensioni Quinton🎬 (@Q_Review) 18 maggio 2022

Un altro fan della Marvel ha affrontato apertamente il discutibile lavoro in CGI mostrato nel trailer, ma ha dichiarato che avrebbe difeso lo spettacolo con la propria vita:

Se ti lamenti della CGI She-Hulk sei giustificato al 100%, ma lo difenderò come se la mia vita fosse in pericolo perché sono squilibrato e di parte. — Ollie 🏹 (@TheQuiver_) 17 maggio 2022

Infine, il famoso giornalista e influencer di fumetti Matt Ramos ha condiviso che Tatiana Maslany era il casting perfetto per She-Hulk:

Tatiana Maslany è stata il casting perfetto per She-Hulk — Matt Ramos (@therealsupes) 17 maggio 2022

She-Hulk: Attorney at Law debutterà il 17 agosto 2022 su Disney Plus.

