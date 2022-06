Ecco come Obi-Wan Kenobi alla fine muore in Star Wars

**Attenzione – Spoiler avanti per Obi-Wan Kenobi**

La fine di Disney Plus’ Obi-Wan Kenobi la serie ha spinto gli spettatori a chiedere come siano morti i Jedi più tardi nella sequenza temporale del franchise.

Confermiamo come è morto Obi-Wan, forniamo un riepilogo del finale della serie e discutiamo delle possibilità della seconda stagione dello show.

Scritto da Joby Harold e diretto da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi è una miniserie basata sul popolare personaggio di Star Wars ambientato dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e restituisce Ewan McGregor e Hayden Christensen.

Riepilogo Obi-Wan Kenobi

All’inizio del finale, Obi-Wan decise di staccarsi dalla nave Jedi per attirare Darth Vader lontano da loro. Come previsto, Darth Vader lo seguì.

I Jedi sono riusciti a battere Vader durante la loro battaglia e ad aprire il suo elmo per rivelare il vero sé del Signore dei Sith, dove è stato rivelato che Darth ha ucciso Anakin Skywalker, non Obi-Wan.

Il finale si è concluso con Obi-Wan che ha assicurato il ritorno di Leia ad Alderaan e la sicurezza di Luke con Owen e Beru, prima di lasciare Tatooine con il fantasma della forza del suo maestro Qui-Gon al suo fianco.

Guerre stellari i fan sapranno che la fine di Obi-Wan Kenobi è ambientato circa 10 anni prima dell’apparizione dei Jedi in Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza.

Come muore Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan finì per sacrificarsi dopo un’intensa battaglia con il Signore dei Sith e fu ucciso da Vader quando la sua spada laser si abbatté su di lui.

Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza vide Obi-Wan Kenobi tornare (interpretato da Alec Guinness) per aiutare Luke, Han e Chewbacca nel loro tentativo di salvare Leia dalla Morte Nera.

Sapendo che il gruppo non avrebbe raggiunto il Millennium Falcon in tempo per scappare, Obi-Wan decise di creare una distrazione per attirare Darth Vader a lui invece che ai suoi amici.

Dopo la sua morte, i Jedi scomparvero immediatamente per diventare tutt’uno con la Forza, ma rimasero comunque una luce guida per gli altri Jedi nelle narrazioni a venire.

Obi-Wan Kenobi tornerà per la stagione 2?

Obi-Wan Kenobi non è stato rinnovato per la stagione 2 da Disney Plus, né è stato cancellato.

Lo spin-off è stato classificato come una miniserie, il che di solito significa che la narrazione è contenuta in una stagione.

Tuttavia, grazie alla popolarità dello show, i sussurri di una seconda stagione hanno iniziato a circolare, ed Ewan McGregor ha detto a Radio Times che desiderava tornare come l’amato Jedi:

“Spero che non sia l’ultima volta che lo interpreto. Mi sono divertito così tanto a farlo, sono sicuro che possiamo pensare a qualche altra storia prima che mi trasformi in Alec Guinness, non credi?

Obi-Wan Kenobi è ora in streaming su Disney Plus.

