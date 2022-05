È stata confermata una seconda stagione?

Oscar Isaac nei panni di Marc Spector/Steven Grant in MOON KNIGHT dei Marvel Studios, in esclusiva su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

L’ultima serie Disney+ della Marvel, Cavaliere della Luna, è stato un enorme successo. Ha ricevuto un’accoglienza molto positiva sia dal pubblico che dalla critica, quindi il personaggio merita sicuramente una stagione 2 o forse anche un film. Da quello che abbiamo visto, Cavaliere della Luna è sicuramente la migliore serie MCU Disney+ di sempre, ma lo è Cavaliere della Luna stagione 2 sta succedendo? Ha Cavaliere della Luna la stagione 2 è stata tranquillamente confermata?

L’ultimo episodio della “stagione” uscirà il 4 maggio, poco prima Il dottor Strange nel multiverso della follia colpisce i teatri. Questo sarà il sesto episodio della prima stagione.

La serie Disney+ presenta alcune differenze rispetto alla tradizione comica del personaggio, anche se è comunque molto interessante. Ha solo sei episodi, quindi scorre veloce attraverso i punti principali della trama dei fumetti e aggiunge ancora trame più originali. I fumetti non contano davvero nei progetti live action, i personaggi e le storie possono essere originali quanto vogliono i creatori.

È ambientato principalmente in Egitto ed è bello vedere una nuova location nel MCU. La mitologia egizia è interessante in tutti i tipi di media. MCU ha davvero bisogno di cambiare il formato dei sei episodi, però. Ha lasciato il pubblico insoddisfatto più volte.

La seconda stagione di Moon Knight è stata confermata?

Cavaliere della Luna è stato commercializzato e discusso come una serie limitata, ma in post recenti da Cavaliere della Lunadell’account ufficiale su Twitter, il promemoria recita “finale di stagione” e non serie finale come veniva promosso.

Questo significa sicuramente qualcosa, giusto? I fan possono aspettarsi un annuncio per la stagione 2 dopo l’uscita dell’episodio finale su Disney+ il 4 maggio? Siamo davvero entusiasti di questo e speriamo che anche i fan siano entusiasti! Non sono sicuro di dove andrà la storia, ma è comunque bello vedere di più. Cavaliere della Luna dovrebbe anche essere in più progetti MCU d’ora in poi e sarà una parte importante dell’universo.