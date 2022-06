Dov’era Obi-Wan Kenobi durante l’Ordine 66 come rivelato dal passato di Reva?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Obi-Wan Kenobi*

L’Ordine 66 è uno dei momenti più cruciali nella sequenza temporale di Star Wars in quanto ha segnato la fine dell’Ordine Jedi e della Repubblica nel suo insieme e ha inaugurato il dominio dell’Impero.

Da quando è stato mostrato per la prima volta nel 2005 La vendetta dei Sith, quasi tutti i media di Star Wars negli ultimi anni hanno fatto riferimento al fatidico momento; dall’animato Guerre dei Cloni e Pessimo lotto mostra a Il libro di Boba Fett e anche il videogioco Jedi: ordine caduto.

Ora, la serie Obi-Wan Kenobi in corso ha fatto lo stesso in quanto le origini del malvagio Reva sono state fatte risalire all’Ordine 66 mentre ha anche messo in dubbio dove si trovasse Kenobi durante l’epurazione Jedi.

Il passato di Reva è stato rivelato

L’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi ha dedicato gran parte del suo tempo di esecuzione a Reva mentre approfondiva il passato del personaggio.

L’episodio vede l’Inquisitore guidare l’attacco imperiale a Jabiim dopo che è riuscita a posizionare un localizzatore sul droide della Principessa Leia nel capitolo precedente.

Nel tentativo di perdere tempo, Obi-Wan ha chiesto di parlare con Reva e durante la loro conversazione, ha iniziato a ricostruire il modo in cui sapeva che Darth Vader era Anakin Skywalker.

Kenobi deduce che Reva doveva essere un giovane al Tempio Jedi quando iniziò l’Ordine 66 e avrebbe visto Anakin guidare l’attacco.

Conferma che questo è vero e spiega che è riuscita a sopravvivere solo fingendosi morta tra i corpi dei suoi compagni Padawan per evitare di essere scoperta.

Obi-Wan usa queste nuove informazioni per capire che Reva non sta servendo Vader essendo un Inquisitore, ma che in realtà sta cercando un’opportunità per ucciderlo.

Dov’era Obi-Wan Kenobi durante l’Ordine 66?

Durante la loro conversazione che apre gli occhi, un triste Reva chiede a Obi-Wan dove si trovava durante il massacro di Anakin e come ha potuto lasciare che il suo apprendista cada nel lato oscuro. Kenobi, sopraffatto dal senso di colpa, non risponde.

Ma i fan dei film prequel ricorderanno che Obi-Wan era sul pianeta in cui Utapau La vendetta dei Sith dove era in missione per trovare il leader separatista, il generale Grievous.

Mentre Obi-Wan è riuscito a eliminare Grievous e porre fine alle Guerre dei Cloni nel processo, il momento ha anche innescato Darth Sidious per chiamare l’Ordine 66.

Mentre Obi-Wan e le sue truppe cercavano di sconfiggere finalmente l’esercito di droidi su Utapau, i soldati clone di Kenobi si rivoltarono contro di lui, proprio come fecero con i Jedi in tutta la galassia.

Migliaia di Jedi furono massacrati durante l’epurazione, ma Obi-Wan fu uno dei pochissimi a sopravvivere.

Non sarebbe stato in grado di salvare Reva al Tempio Jedi come era all’altra estremità della galassia.

I fan di Star Wars hanno da tempo indicato l’incontro finale tra Anakin e Obi-Wan prima che Kenobi partisse per Utapau, con molti che affermano che se Anakin fosse andato con lui, Darth Sidious non sarebbe stato in grado di influenzarlo a unirsi al lato oscuro.

I fan reagiscono al calvario dell’Ordine 66 di Reva

Un sacco di mistero ha circondato il personaggio di Reva da quando è stata presentata in Obi-Wan Kenobi, ma ora che l’episodio 5 ha rivelato il suo passato traumatico, ha portato i fan a vedere il personaggio sotto una nuova luce.

“Vedere quei flashback di Anakin nell’Ordine 66 mi ha davvero spaventato, il viso di Reva e la sua storia, vedere i suoi amici essere massacrati… l’intera faccenda ti immerge così bene che senti legittimamente la paura.”

Mentre un altro ha ritenuto che la storia di Reva meritasse un’ulteriore esplorazione: “Non mentirò, sarei interessato a uno spin-off di Reva che coinvolge la sua vita seguendo l’Ordine 66 e come è diventata un’Inquisitrice nel corso degli anni”.

Questo fan ha notato come il piano di Reva di tradire Vader non avrebbe mai avuto successo: “Qualcosa di profondamente incasinato è che se Reva era una giovane durante l’Ordine 66, la maggior parte del resto della sua formazione è arrivata nell’Inquisitorio, probabilmente dallo stesso Vader. E probabilmente li ha addestrati a non poterlo picchiare apposta”.

Un altro fan su Twitter ha individuato un difetto nella logica di Reva: “Quindi Reva incolpa Kenobi per ciò che Anakin ha fatto durante l’Ordine 66, invece di incolpare il Signore dei Sith di cui Anakin è l’apprendista. Il tizio che ordina a Vader di uccidere tutti. Il tizio che ha ordinato l’Ordine 66.

E infine, questo fan è rimasto molto colpito dai flashback dell’episodio sull’Ordine 66: “L’inquadratura di Vader/Anakin pre-maschera durante l’Ordine 66 che guarda Reva mentre uccideva i giovani è stata immediatamente sostituita da una ripresa di Vader in piedi sopra Reva nel suo mascherare mentre stavano combattendo nel presente era COSÌ BUONO.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming su Disney+ con l’episodio finale previsto per mercoledì 22 giugno.

