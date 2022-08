Dove viene girato Prey? Luoghi delle riprese del film Predator

Fin dal 1987, alcuni hanno aspettato un sequel perfetto di Predator di John McTiernan. È un classico della fantascienza, ma il consenso generale è che i seguiti non si sono avvicinati all’altezza dell’originale.

Le speranze erano incredibilmente alte per The Predator di Shane Black nel 2018, poiché è un regista popolare e ha persino recitato nel film che ha dato inizio al franchise. Tuttavia, si è rivelato molto più divisivo del previsto. Tuttavia, Dan Trachtenberg ha accettato la sfida.

Invece di portare avanti la serie, l’ha ripresa.

Prey è un prequel e si svolge nel 1719, incentrato su un giovane guerriero Comanche di nome Naru (interpretato da Amber Midthunder). Vuole diventare una cacciatrice e trascorre molto del suo tempo ad allenarsi, ma non viene presa sul serio dal suo villaggio perché è una donna.

Un’opportunità si presenta, invece, quando un misterioso cacciatore di alieni arriva sulla terra e inizia a far fuori sia animali che persone. Può essere lei ad ucciderlo?

Il film ha guadagnato molti elogi sin dalla sua uscita e l’aspetto del film è stato un punto culminante. A proposito del look, dove viene girato Prey?

preda | cr. Studios del XX secolo

Dove viene girato Prey?

L’intera ripresa di Prey si è svolta in Alberta.

In effetti, The Cinemaholic riporta che gran parte del prequel di Predator è stato girato specificamente a Calgary, Rafter Six Ranch.

Inizialmente previsto per le riprese nel maggio 2021 con il titolo provvisorio “Skulls”, i ritardi hanno portato il cast e la troupe a iniziare la produzione un mese dopo.

Hanno concluso le riprese nella provincia del Canada occidentale a settembre.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Visualizza il post di Instagram

Altre location per le riprese dei film di Prey

Il Radio Times riporta che molte delle sequenze chiave sono state girate a Calgary e dintorni, una grande città nella provincia dell’Alberta. Immergendosi in modo più specifico, il filmato è stato catturato a Stoney Nakoda First Nation, a ovest di Calgary.

Non solo, aree come Elbow River e Moose Mountain vicino a Calgary si sono rivelate luoghi preziosi per trasmettere il senso di un luogo isolato; una donna circondata dalle minacce mortali della natura, giustapposta alla bellezza di tutto ciò.

Per quanto riguarda Rafter Six Ranch. Situato a Exshaw, una frazione della provincia di Alberta, puoi consultare il sito qui.

preda | Trailer ufficiale BridTV 10333 preda | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/WhD3xAIZzeg/hqdefault.jpg 1027657 1027657 centro 13872

“Lascia che questa bellezza parli da sola”

Parlando con SlashFilm, il direttore della fotografia Jeff Cutter ha parlato di catturare i paesaggi presenti in Prey nel modo più naturale possibile:

“L’approccio di cui abbiamo parlato era quello di essere il più ultra-naturalistico possibile. Non per suonare troppo strano, ma per rispettare la natura e rispettare i paesaggi in cui ci è stato concesso di girare. Invece di cercare di stilizzare eccessivamente le cose o complicarle eccessivamente, lascia che questa bellezza parli da sola”.

Ha continuato: “Meno possiamo influenzare, meno luce artificiale, penso sia solo un approccio generale per non mettere nulla tra il pubblico e il film. Se inizi a diventare troppo consapevole dell’illuminazione o delle cose che non ti sembrano realistiche, penso che verrai risucchiato dal film…”

Prey è in streaming esclusivamente su Hulu e Disney+.

In altre notizie, Come guardare Prey Comanche tagliare su Hulu e Disney Plus