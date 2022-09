Dove She-Hulk si inserisce nella linea temporale dell’universo cinematografico Marvel

She-Hulk: avvocato è stata una boccata d’aria fresca all’interno dell’universo cinematografico Marvel da quando è stato rilasciato il 18 agosto 2022. Lo spettacolo segue Jennifer Walters mentre si abitua a vivere come un hulk e offre una prospettiva unica su cosa significhi essere un supereroe .

She-Hulk è interpretato da Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk e Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner. La serie vede nel cast anche Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Tim Roth, Josh Segarra e Benedict Wong nei panni di Wong dei film di Doctor Strange.

Finora ci sono quattro episodi di She-Hulk: avvocato in uscita su Disney+ e la serie continuerà a rilasciare altri cinque episodi. Ecco il programma rimanente per She-Hulk:

Episodio 5 – 15 settembre

Episodio 6 – 22 settembre

Episodio 7 – 29 settembre

Episodio 8 – 6 ottobre

Episodio 9 – 13 ottobre

Questo è uno degli spettacoli Disney+ Marvel più lunghi fino ad oggi. In effetti, è legato Wanda Vision e Cosa succede se? per gli spettacoli Marvel più lunghi. Tuttavia, questi episodi stanno passando abbastanza velocemente, quindi è bello vedere che ne abbiamo ancora molti di più Lei-Hulk andare prima che tutto sia detto e fatto.

Con Wong che fa parte dello spettacolo, una grande domanda che i fan della Marvel potrebbero avere è dove questo spettacolo si inserisce nell’universo cinematografico Marvel in generale.

Dove She-Hulk si inserisce nella sequenza temporale dell’MCU.

Disney+ ha una sezione sulla loro app che include un ordine cronologico dei film e degli spettacoli. In quella sezione, Lei-Hulk è elencato tra Cavaliere della Luna e Signora Marvelcon Moon Knight direttamente prima della serie mentre Ms. Marvel compare dopo.

Non credo che dovremmo aspettarci di vedere Moon Knight o Ms. Marvel Lei-Hulk, ma vedere come si incastrano tutti insieme è interessante. La serie ha anche risposto alla domanda sul perché abbiamo visto Bruce Banner in forma umana Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Banner ha menzionato il motivo per cui è stato in grado di essere di nuovo un essere umano nel primo episodio della serie.

Capire dove si inserisce questa storia nella sequenza temporale rende la visione molto migliore per i fan della Marvel. Non vedo l’ora di vedere come andranno le cose per Jennifer Walters!