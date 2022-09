Dove puoi trasmettere in streaming Hocus Pocus 2 con Bette Midler online?

Stiamo ricevendo una sorpresa in questa stagione spettrale con l’arrivo dell’attesissimo Hocus Pocus 2. Il film originale del 1993 è stato un punto fermo per molti, è il modo migliore per festeggiare Halloween! E quest’anno abbiamo due film con le sorelle Sanderson.

Ovviamente possiamo aspettarci di vedere ancora una volta Bette Midler nei panni di Winifred Sanderson, Kathy Najimy nei panni di Mary Sanderson e Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah Sanderson! Anche Doug Jones, che ha interpretato il “simpatico zombie” e l’ex fidanzato di Winnie, Billy Butcherson, riprenderanno il suo ruolo.

I nuovi membri del cast includono Whitney Peak come Becca, Belissa Escobedo come Izzy, Lilia Buckingham come Cassie, Hannah Waddingham come The Witch e Sam Richardson come Gilbert, tra gli altri.

Che tipo di caos susciterà questo famigerato trio? Lo scopriremo molto presto quando uscirà il film! Quando e dove sarà?

Dove puoi trasmettere in streaming Hocus Pocus 2 online?

Mentre il primo film è uscito nelle sale, in realtà è uscito nel luglio 1993 e non è stato un successo al botteghino, Hocus Pocus 2 è un originale in streaming Disney+. Ciò significa che alla data della sua prima, venerdì 30 settembre, potrai guardare il film immediatamente comodamente da casa tua!

Il sequel ci porta 29 anni dopo che qualcuno ha acceso per l’ultima volta la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le streghe del 17° secolo. Ora le tre sorelle cercano vendetta e sono pronte a causare ancora una volta problemi a Salem. Spetteranno a tre studenti delle scuole superiori capire come impedire alle streghe affamate di bambini di provocare un nuovo tipo di caos nella loro casa prima della mezzanotte di All Hallow’s Eve.

Sembrava che se ne fossero andati per sempre entro la fine di Hocus Pocus. Ma con il risveglio di Book nell’ultima scena, sembrava che ci fosse sempre la possibilità che la storia potesse arrivare. Sarà interessante vedere come le sorelle sono riuscite a risorgere dopo essere state ridotte in polvere quando è sorto il sole!

Hocus Pocus 2 inizia lo streaming venerdì 30 settembre su Disney+.