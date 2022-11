Se non hai sentito le notizie entusiasmanti su I diari della principessa tuttavia, allora sarai più che soddisfatto. I diari della principessa 3 è ufficialmente in lavorazione, secondo The Hollywood Reporter (THR)! Esatto, torneremo a Genovia per vedere la perfetta regina e principessa del paese, che in realtà è il sovrano regnante ora!

Il notiziario riporta che Anne Hathaway, che interpretava Mia Thermopolis, non ha ancora firmato. Ma questo non significa che non lo farà. Non è ancora noto quali attori riprenderanno i loro ruoli e non c’è stata alcuna conferma su cosa comporti la trama. Tuttavia, il terzo film servirà come sequel dei primi due film, invece di essere un riavvio, riporta THR.

Aadrita Mukerji sta scrivendo la sceneggiatura per la produzione Disney, con la produzione di Debra Martin Chase e la produzione esecutiva di Melissa Stack. Sembra ancora che l’attesa sarà un po’. Ma ciò non significa che nel frattempo non possiamo guardare i predecessori del franchise!

Dove puoi riprodurre in streaming i primi due film di Princess Diaries?

I film commedia di formazione, La Principessa Diariasabbia The Princess Diaries 2: fidanzamento reale, sono entrambi in streaming ora su Disney+. Se non sei abbonato al servizio di streaming, puoi farlo sul sito Web dell’azienda.

Hathaway è una delle star più conosciute del settore. Ma sapevi che il film inaugurale era in realtà il suo debutto cinematografico!? I diari della principessa 2 è stato anche il debutto cinematografico di Chris Pine. Ha assunto il ruolo di Nicholas Deveraux.

I diari della principessa ci ha presentato Mia Thermopolis, un’adolescente normale che scopre di essere la principessa del principato europeo, Genovia. Intraprende un esilarante viaggio di lezioni di principessa da sua nonna, la regina Clairisse Renaldi, interpretata dalla brillante Julie Andrews.

Il sequel è ripreso cinque anni dopo, quando Mia torna a Genovia dopo essersi diplomata a Princeton. Quando torna, sua nonna rivela che non può diventare regina se non si sposa entro il mese successivo. Alla fine del film ciò non accade, ma la nostra principessa preferita diventa comunque la sovrana di Genova!

Assicurati di rimanere sintonizzato su Hidden Remote mentre ti portiamo aggiornamenti I diari della principessa 3! I primi due film sono attualmente in streaming su Disney+.