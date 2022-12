Dove puoi riprodurre in streaming Home Alone online? (2022)

A CASA DA SOLO – Kevin MacAllister (Macaulay Culkin) di otto anni si perde nella confusione mentre la sua numerosa famiglia di periferia della classe medio-alta si precipita a prendere un aereo che li traghetterà alla loro vacanza di Natale in Francia; Kevin, essendo stato bandito in una soffitta come punizione, viene successivamente dimenticato. All’inizio questo è un sogno che diventa realtà, poiché per la prima volta nella sua giovane vita non ha nessuno a cui rispondere se non se stesso, e sfrutta appieno la sua ritrovata libertà, mangiando cibo spazzatura e guardando film horror a tarda notte. Ma quando i goffi Wet Bandits Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern) prendono di mira la sua casa per una rapina, Kevin deve farsi avanti per difendere la sua casa; imposta un labirinto di trappole esplosive così elaborate che solo un’immaginazione di otto anni potrebbe inventarle. (20TH CENTURY FOX) MACAULAY CULKIN

Dov’è Rudolph la renna dal naso rosso in streaming online nel 2022? di Diana Nosa

Sei pronto per sederti, rilassarti e guardare uno dei più grandi film di Natale di tutti i tempi? Il film a cui ci riferiamo è A casa da solo. Dove puoi riprodurre in streaming questo classico delle vacanze?

A casa da solo racconta la storia di Kevin McCallister, 8 anni, interpretato da Macaulay Culkin, la cosiddetta “pecora nera” della famiglia. Kevin è costantemente trascurato e insultato dai membri della sua famiglia mentre diventa il bersaglio delle loro battute.

Quando la famiglia McCallister si dirige all’aeroporto per le vacanze di Natale a Parigi, si dimenticano di svegliare Kevin, che era stato relegato in soffitta la sera prima. Il bambino è a casa da solo per badare a se stesso, cosa che gli piace per i primi due giorni. Tuttavia, quando i ladri Harry e Marc tentano di rapinare la casa di famiglia, Kevin orchestra trappole esplosive in tutta la proprietà per difendere la sua casa dagli intrusi.

Questo film è un piacere per le persone. Bambini, adolescenti e adulti apprezzeranno tutti i dirottamenti di Kevin durante il film. Ora che tutti i dettagli sono stati risolti, dove puoi riprodurre in streaming questo film?

Home Alone è in streaming su Disney+? (2022)

Se hai Disney+, puoi eseguire lo streaming A casa da solo sul servizio. Non ci sono costi aggiuntivi per guardarlo poiché il film è disponibile per lo streaming con il tuo abbonamento standard. Puoi anche trovare i sequel del film su Disney+ per lo streaming durante le festività natalizie!

Dove puoi riprodurre in streaming Home Alone online?

Se non ti abboni a Disney+, ci sono altre opzioni. È disponibile per l’affitto sulla maggior parte dei servizi. Può essere noleggiato su Amazon Prime Video, Apple TV, Vudu, Google Play e YouTube.

A casa da solo è anche un film televisivo popolare come puoi vederlo su più reti durante tutto il mese di dicembre. Kevin McCallister è un punto fermo in Freeform durante i “25 giorni di Natale”. Visualizza il programma completo cliccando qui. Puoi anche vedere il film su FX. Controlla le tue inserzioni locali.