Dov’è la cabina Pearson in This Is Us? Esplora la posizione della vita reale

La famiglia è tutto in This Is Us e al di là delle relazioni che i Pearson condividono tra loro ci sono le connessioni che mantengono con determinati luoghi in cui si sono verificati eventi importanti nel corso della loro vita.

Uno dei luoghi più importanti di questi luoghi è la baita della famiglia Pearson che offre un accogliente rifugio per i Tre Grandi ogni volta che hanno bisogno di allontanarsi dallo stress della vita.

La cabina ha fatto un’altra apparizione nell’episodio 16 di This Is Us stagione 6, ma dov’è il luogo nella vita reale e i fan possono visitarlo?

La cabina Pearson in This Is Us

La cabina della famiglia Pearson ha fatto la sua prima apparizione in This Is Us nella prima stagione, in particolare nell’episodio Il viaggio che ha visto Randall ingoiare un frullato che era stato intrecciato con funghi.

Dalla prima apparizione della cabina, i Pearson si sono avventurati in questo luogo idilliaco in diverse occasioni, in particolare nell’episodio della quarta stagione intitolato La cabina.

Nell’episodio 16 della sesta stagione, i Tre Grandi sono tornati sul posto mentre cercavano di fare piani per la fase finale della vita di Rebecca mentre la sua malattia continua a peggiorare.

Dov’è la cabina di Pearson in This Is Us?

Piuttosto che un set cinematografico. la capanna della famiglia Pearson è in realtà un luogo reale e può essere trovata presso la Blackberry Creek Farm a Kelly Gulch, che si trova all’interno del Topanga State Park a ovest di Los Angeles.

La storia della proprietà risale al 1800, ma la fattoria di nove acri nella sua veste moderna è stata recentemente acquistata da Allan e Sally Young nel dicembre 2012.

Da allora, gli Youngs hanno ospitato numerosi eventi presso la fattoria, tra cui numerosi matrimoni, mentre la location si è rivelata molto popolare anche tra le troupe cinematografiche.

Più di 200 produzioni sono state girate sul posto secondo il sito web della fattoria, incluso Il buon posto, Parchi e attività ricreative, Entourage e diverse rate del venerdì 13 franchising.

Prenota un soggiorno presso Blackberry Creek Farm

Esatto, i fan di This Is Us possono effettivamente rimanere nella stessa fattoria in cui è stato girato lo spettacolo tanto amato.

Il sito web della Blackberry Creek Farm offre ai visitatori la possibilità di soggiornare presso la fattoria con un monolocale e un Tree Cottage elencati come opzioni sul sito.

L’affascinante Tree Cottage può essere prenotato ora tramite Airbnb con date disponibili da agosto 2022. Tuttavia, il collegamento per l’appartamento monolocale sul sito Web della fattoria non è disponibile al momento in cui scriviamo a maggio 2022.

La sesta stagione di This Is Us è attualmente in onda martedì alle 9/8c sulla NBC negli Stati Uniti fino al finale il 24 maggio 2022.

