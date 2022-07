I fan del cinema sapranno che ci sono state molte attrici emergenti di talento da guardare negli ultimi anni. Se hai dormito su Zoey Deutch, d’altra parte, Not Okay dovrebbe cambiarlo.

L’attrice americana di 27 anni ha iniziato la sua carriera in spettacoli come La vita in suite sul ponte ma da allora ha recitato in film come Tutti ne vogliono un po’, Zombieland: doppio tocco, Bufaloe Configurarlo.

Continua a deliziare il pubblico con le sue versatili capacità interpretative e l’ultimo film della sceneggiatrice e regista Quinn Shephard vede la sua star come protagonista. Sta guadagnando un bel po’ di buzz online e il pubblico statunitense si è goduto il film su Hulu.

Senza accesso a Hulu, ecco dove guardare Not Okay nel Regno Unito.

Non va bene | Foto di Nicole Rivelli/Searchlight Pictures©

Dove guardare Not Okay in streaming nel Regno Unito

Not Okay è in streaming su Disney+ nel Regno Unito.

Il film del 2022 è diventato disponibile venerdì 29 luglio 2022 ed è stato aggiunto come Star Original. Un certo numero di altri nuovi film hanno debuttato come Star Originals finora quest’anno, inclusi artisti del calibro di Fresco e Isola di fuoco.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, Zoey Deutch interpreta Danni Sanders, una giovane donna con il sogno di diventare una star dei social media. Non desiderando altro che un immenso seguito ed essere circondata da amici e fan, escogita un piano per aumentare il suo seguito.

Finge un viaggio affascinante in Francia, ma le cose si complicano quando un attacco terroristico costringe tutti a credere che sia una sopravvissuta all’orribile calvario. Con tutti gli occhi su di lei, lei rotola con esso e vive la bugia. Ma per quanto tempo può continuare così e in che modo ingannare il pubblico la influenzerà?

Non va bene | Trailer ufficiale BridTV 10949 Non va bene | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/Xvby6Z0vWmA/hqdefault.jpg 1060286 1060286 centro 13872

Non va bene il cast esplorato

Il cast di Not Okay vanta alcuni volti familiari, quindi dai un’occhiata ai talenti a bordo e ai loro ruoli di seguito:

Zoey Deutch nel ruolo di Danni Sanders

Dylan O’Brien nel ruolo di Colin

Mia Isaac come Rowan

Embeth Davidtz nel ruolo di Giuditta

Karan Soni nel ruolo di Kevin

Brennan Brown nel ruolo di Harold

Nadia Alexander nel ruolo di Harper

Tia Dionne Hodge nel ruolo di Linda

Negin Farsad nel ruolo di Susan

Sarah Yarkin nel ruolo di Julie

Dash Perry nel ruolo di Larson

Non solo, ma anche Caroline Calloway, Rocco Botte e Shawn Chatfield si presentano come se stessi.

“Sembrava così surreale”

Quinn Shephard ha iniziato a scrivere la sceneggiatura nel 2018 e ha parlato di ciò che l’ha spinta durante una conversazione con Newsweek:

“A quel tempo, era il picco di Trump America e c’era un enorme aumento della violenza armata e tutto ciò stava accadendo sullo sfondo di pubblicità di influencer, pettegolezzi di celebrità e cura della pelle. È stato così surreale, svegliarmi e immergermi in quel mondo ogni giorno quando ho controllato il mio telefono”.

Ha aggiunto: “Volevo davvero parlare di quella sensazione di dissonanza cognitiva di quei due mondi costantemente fusi insieme”.

L’idea era di “portarti in un mondo e poi capovolgerlo e diventare davvero molto più politico e simile alla satira sociale mentre il film va avanti”.

Not Okay è in streaming esclusivamente su Disney+ e Hulu.

In altre notizie, l’adorabile Labrador di 777 Charlie non dovrebbe invogliarti a comprare il tuo cane