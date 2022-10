Dove guardare Grimcutty in streaming spiegato

Il genere horror è per la vita, non solo per ottobre.

I fan dell’amato genere sono senza dubbio tra i più appassionati al mondo e ci sono stati molti film e spettacoli da celebrare finora nel 2022.

Con artisti del calibro di Smile che ottengono consensi e Michael Myers che torna in Halloween Ends, è un mese importante e Grimcutty del regista John William Ross lo rende un po’ più grande.

Ispirato dalla famigerata sfida Momo che ha travolto Internet nel 2018, il film non può mancare. Per essere sicuri di non farlo, affrontiamo la situazione dello streaming di Grimcutty e dove guardare.

Dove vedere Grimcutty in streaming

Grimcutty è disponibile per lo streaming su Hulu e Disney+.

Il film è stato aggiunto alle piattaforme lunedì 10 ottobre 2022. Come forse saprai, territori come il Regno Unito non hanno ancora Hulu, ma una serie di esclusive Hulu si sono fatte strada su Disney+ dove Hulu non è disponibile.

Esempi precedenti dell’inizio dell’anno includono il prequel di Predator Prey e Not Okay con Zoey Deutch.

Quindi, se sei negli Stati Uniti lo troverai su Hulu ma non su Disney+.

Quanto a cosa aspettarsi, Grimcutty si concentra su Asha, un’adolescente che trova la famiglia minacciata da un meme di Internet fatto carne sulla scia dell’isteria dei suoi genitori.

“Mi sento come se la gente lo dia per scontato”

Il regista del film è stato recentemente interrogato sulle sue influenze sul progetto durante una conversazione con Laughing Place e non ha deluso:

“Potrei citare molti film horror, [but] registi, non ne sono sicuro. Ho preso molta ispirazione per questo film da Wes Craven. Penso che Wes Craven sia un po’ sottovalutato in termini di stile di regia. Sento che le persone lo danno per scontato, ma il modo in cui filma le cose che ti inseguono è davvero terrificante”.

Ha continuato: “…Stavo cercando di fare alcune riprese in Grimcutty che rendessero omaggio a questo, in cui lei sta correndo attraverso uno spazio e lui sta correndo attraverso lo stesso spazio, quindi puoi vedere quanto è lontano da lei. Quindi, per questo film in particolare, ho dato un’occhiata ad alcuni di quei film di Wes Craven”.

Chi recita nel cast di Grimcutty?

Puoi dare un’occhiata al cast centrale di Grimcutty e ai rispettivi ruoli di seguito:

Sara Wolfkind nel ruolo di Asha Chaudhry

Shannyn Sossamon nel ruolo di Leah Chaudhry

Usman Ally nel ruolo di Amir Chaudhry

Callan Farris nel ruolo di Kamran Chaudhry

Brenda Schmid nel ruolo di Tracy Johnston

Joel Ezra Hebner nel ruolo di Grimcutty

Kayden Alexander Koshelev nel ruolo di Brandon Jaynes

Tate Moore nel ruolo di Cassidy Johnston

Grimcutty è in streaming su Hulu e Disney+.

