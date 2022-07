Dove è stato girato Zombies 3? Esplorate le location delle riprese di Disney Plus

Un altro divertente capitolo del franchise di Zombies è arrivato su Disney Plus in Zombies 3 e molti sono curiosi di sapere dove è stato girato il terzo film.

Riveliamo i luoghi delle riprese di Zombies 3, evidenziamo le aree specifiche utilizzate per le scene chiave e vediamo cosa dicono i fan sul film finale del franchise.

Diretto da Paul Hoen e scritto da David Light e Joseph Raso per Disney Plus, Zombies 3 vede Zed e Addison navigare tra la scuola e le competizioni in un’invasione extraterrestre, con Meg Donnelly, Milo Manheim, Matt Cornett e altri.

Dove è stato girato Zombies 3?

Zombies 3 è stato girato principalmente nella capitale Ontario, in Canada, all’interno e nei dintorni dell’area della Greater Toronto.

Il cast e la troupe avranno avuto familiarità con le riprese in Ontario, poiché è lì che sono stati girati anche gli ultimi due film.

Dopo che i membri del cast principale sono stati reclutati per un terzo film, anche RuPaul Charles è stato coinvolto nel maggio 2022 per doppiare The Mothership.

Le riprese principali del film sono iniziate a maggio 2021 e le riprese si sono concluse a settembre dello stesso anno.

Sedi dell’Ontario, Canada

The Cinemaholic riporta che Sugar Beach, situata vicino alla raffineria di zucchero Redpath a East Bayfront, è stata utilizzata per una sequenza cruciale nel film.

Inoltre, anche l’Università di Toronto è stata visitata per molte scene, che comprendono anche il campus circostante di Mississauga.

La troupe è stata anche avvistata durante le riprese al confine tra Pickering e Markham e alla Trafalgar Castle School.

I fan non hanno altro che elogi per Zombies 3

Poiché Zombies 3 sarà il terzo e ultimo film della serie, i fan si sono sentiti agrodolci all’idea di guardare la terza puntata.

Un fan ha ringraziato la Disney per i “migliori quattro anni” della loro vita e il resto del fandom ha commentato come mancherà la serie.

