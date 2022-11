Dove è stato girato Willow? Esplorate le location delle serie Disney+

Sono passati 34 anni da quando Warwick Davis è apparso per la prima volta sui nostri schermi nei panni dell’eroico stregone Willow Ufgood e ora Disney+ riunisce i fan con l’amato personaggio in una tanto attesa serie sequel.

Come il film originale del 1988, la nuova serie Willow si svolge in una terra fantastica piena di magia, creature mitiche e avventure dietro ogni angolo.

Ma dove è stato girato esattamente Willow e quali luoghi delle riprese sono stati usati per dare vita alla magica serie?

La serie TV Willow arriverà su Disney+ mercoledì 30 novembre 2022, ben 34 anni da quando il film originale è arrivato sugli schermi cinematografici.

Nel mondo di Willow, sono passati 20 anni dagli eventi del primo film che vide il personaggio di Warwick Davis sconfiggere la malvagia regina Bavmorda.

Ora, lo stregone Nelwyn è tornato per una nuova e pericolosa avventura insieme a una banda di disadattati.

L’improbabile gruppo di sei eroi deve avventurarsi in luoghi ben oltre le loro case dove devono affrontare i loro demoni interiori e unirsi se vogliono salvare il loro mondo magico.

Salice © Lucasfilm | Disney+

Dove è stato girato Willow?

Willow è stato girato nel paese del Galles, che si trova nel Regno Unito.

Il luogo delle riprese per la nuova serie rispecchia l’originale Willow, anch’esso girato in Galles negli anni ’80.

Le riprese della serie sequel sono iniziate nel giugno 2021 e sono durate otto mesi prima di concludersi all’inizio del 2022.

La location centrale utilizzata per la serie era Dragon Studios vicino a Bridgend, che si trova nel Galles meridionale tra le città di Cardiff e Swansea e vanta cinque teatri di posa.

Inoltre, numerose località in tutto il Galles avrebbero ospitato la troupe di produzione di Willow, tra cui Pendine Sands a Carmarthen Bay, Morlais Castle a Ponstarn, il villaggio e il bacino idrico di Pontsticill, nonché il villaggio di Saundersfoot e la città di Tenby nel Pembrokeshire.

Numerose scene all’aperto sono state girate anche in una serie di cave in tutto il Galles, tra cui Morlais Quarry, Dinorwic Quarry vicino a Llanberis e Dinorwig, nonché Mynydd Llangynidr Quarry nei Brecon Beacons.

Salice © Lucasfilm | Disney+

Altri progetti girati in Galles

Nel corso degli anni, il Galles ha dimostrato di essere un luogo estremamente popolare tra le troupe cinematografiche e televisive con IMDb che afferma che più di 30.000 titoli sono stati girati nel paese.

Alcune delle produzioni più importanti che hanno avuto sede in Galles ad un certo punto includono The Crown, The Last Kingdom, Sex Education, Sherlock, His Dark Materials, Harry Potter e i Doni della Morte, Merlin e il film Netflix del 2019 The King.

Dopo il suo revival nel 2005, Doctor Who è stato anche in gran parte basato a Cardiff con la troupe che si è avventurata in diverse città e cave vicine per filmare scene esterne.

Salice © Lucasfilm | Disney+

Willow arriva su Disney+ mercoledì 30 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, quando torna All American per l’episodio 8 della stagione 5?