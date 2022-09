Dove è stato girato Pinocchio? Luoghi del remake del 2022 esplorati

La recente tendenza della Disney a rifare i loro classici animati in live-action continua con il loro ultimo sforzo, Pinocchio, che segue le orme di Cenerentola, La bella e la bestia e Il re leone, anche se Il re leone è tecnicamente tutto in CGI.

A differenza dell’animazione originale disegnata a mano, l’adattamento del 2022 presenta luoghi della vita reale per dare vita al film e alla sua ambientazione italiana.

Ma dove è stato girato esattamente il remake live-action di Pinocchio del 2022 e la produzione includeva alcune location per le riprese nella stessa Italia?

Data di uscita di Pinocchio e anteprima della trama

Pinocchio è saltato su Disney+ l’8 settembre 2022 per celebrare il Disney+ Day di quest’anno.

Diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, il film racconta l’amata storia che tutti conosciamo e amiamo mentre l’anziano intagliatore Geppetto completa i lavori su un nuovo burattino che chiama Pinocchio.

Quella notte, Geppetto esprime un desiderio su una stella nel cielo notturno e la mattina dopo si sveglia e scopre che Pinocchio si è animato.

Insieme al suo fedele amico e “coscienza” Jiminy Cricket, Pinocchio si dirige nel grande mondo alla ricerca di diventare un vero ragazzo.

Dove è stato girato Pinocchio?

Pinocchio è stato girato principalmente a Bedford, in Inghilterra.

La produzione dell’adattamento live-action è iniziata il 17 marzo 2021 ed è continuata per poco più di un mese prima di concludersi il 22 aprile.

La location principale per gran parte delle riprese sono stati i Cardington Studios a Bedford, che nacquero come hangar per aerei dove furono costruiti enormi dirigibili zeppelin prima di essere convertito in uno studio cinematografico.

Sebbene gran parte del film sia stato creato utilizzando moderne tecniche CGI, ai Cardington Studios sono stati costruiti numerosi set pratici, tra cui la casa e l’officina di Geppetto, la strada del villaggio e gli esterni della scuola, nonché il teatro di Stromboli, la barca a vela di Geppetto e Pleasure Island.

Secondo IMDb, alcune riprese extra sono state effettuate anche in Toscana, in Italia, per contribuire ad aggiungere il sapore italiano dell’ambientazione del film.

Altri progetti girati ai Cardington Studios

Da quando i Cardington Studios sono stati convertiti da un vecchio hangar, è diventato un luogo estremamente popolare tra le troupe cinematografiche e lì sono stati realizzati una miriade di blockbuster ad alto budget.

Secondo IMDb e il sito web degli studi, questi includono Batman Trilogy, Inception di Christopher Nolan, The Batman del 2022, Dumbo dal vivo del 2019, Animali fantastici e dove trovarli e i film di Star Wars Rogue One e The Rise of Skywalker.

Pinocchio è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio l’8 settembre 2022.

