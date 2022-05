Dove è stato girato Obi-Wan Kenobi? Esplorate le location delle riprese di Star Wars

I luoghi delle riprese dietro un film o un programma TV possono spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché i luoghi della vita reale appaiono quasi sempre migliori sulla telecamera rispetto a uno schermo verde e uno sfondo CGI e sono anche molto preferiti dagli attori.

Ma come abbiamo visto con The Mandalorian, le cose stanno iniziando a cambiare man mano che si sviluppa una nuova tecnologia che consente un processo di ripresa migliore per la troupe di produzione, gli attori e i fan che guardano a casa.

Con questo in mente, rivolgiamo la nostra attenzione alla tanto attesa serie Obi-Wan Kenobi che è appena arrivata su Disney+ mentre i fan chiedono dove è stato girato il nuovo capitolo nell’universo di Star Wars.

Obi-Wan Kenobi è finalmente sbarcato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

La serie riprende la storia del titolare Jedi 10 anni dopo l’epurazione dell’Imperatore e l’ascesa al potere in La vendetta dei Sith.

Nascosto su Tatooine, Kenobi ha promesso di tenere al sicuro un giovane Luke Skywalker, ma quando si verifica un’emergenza inaspettata, Obi-Wan viene trascinato di nuovo in azione a malincuore.

Con l’Inquisizione Imperiale a caccia di Jedi, non c’è mai stato un momento più pericoloso per Obi-Wan, ma l’avventura chiama mentre i Jedi si imbarcano in un’emozionante avventura che abbraccia la galassia.

Dove è stato girato Obi-Wan Kenobi?

La serie Obi-Wan Kenobi è stata girata principalmente a Los Angeles, in California, negli Stati Uniti.

Questo perché la serie condivide lo stesso luogo delle riprese della serie sorella di Star Wars, The Mandalorian e The Book of Boba Fett, che sono state entrambe girate all’MBS Media Campus di Los Angeles.

MBS Media Campus ospita The Volume, lo studio cinematografico all’avanguardia lanciato per la prima volta per The Mandalorian, che vede set cinematografici costruiti con pareti video LED di alta qualità.

Da quando è stata implementata per la prima volta in The Mandalorian, la tecnologia per le riprese di StageCraft è diventata sempre più popolare in produzioni come Il libro di Boba Fett, The Batman e Thor: Amore e tuono essendo tutti recenti utilizzatori.

Secondo The Cinemaholic, altre location delle riprese utilizzate durante la serie includono la piscina dell’East Los Angeles College, la città di El Segundo e diverse località del Regno Unito.

Le location dello spettacolo nel Regno Unito includono il piccolo villaggio di Little Marlow nel Buckinghamshire, nell’Inghilterra meridionale, dove è stato costruito un enorme set cittadino, con grande dispiacere dei residenti, così come Glen Tilt nella nativa Scozia di Ewan McGregor.

Il cast e la troupe di Obi-Wan Kenobi parlano di nuove tecniche di ripresa

Parlando a Distractify come parte della conferenza stampa di Obi-Wan Kenobi, la regista Deborah Chow ha discusso dell’uso di StageCraft dopo essere stata introdotta per la prima volta alla tecnologia dei video wall in The Mandalorian.

“Ho iniziato a usare quella tecnologia, StageCraft, avanti [The] Mandaloriano. Quindi ero davvero incredibilmente entusiasta di poterlo usare anche su Kenobi”, ha detto.

In aggiunta a ciò, lo stesso attore di Obi-Wan Ewan McGregor è stato pieno di lodi per la tecnologia dicendo: “L’esperienza dei primi tre, in particolare Episodio II ed Episodio III, c’è così tanto schermo blu e schermo verde ed è difficile. È molto difficile creare qualcosa di credibile quando non c’è niente lì.

“Ed eccoci qui in questo fantastico set dove, sai, se stai girando nel deserto, ovunque guardi c’è il deserto. E se stai volando nello spazio, allora, sai, le stelle volano accanto a te mentre esplori.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

