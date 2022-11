Dove è stato girato Disincantato? Tutti i luoghi dello straordinario sequel sono stati esplorati

I fan dell’originale Enchanted del 2007 non vedono l’ora di saperne di più sul sequel Disney. Dopo un’attesa di 15 anni, Amy Adams riprende il ruolo di Giselle nel nuovo, magico sequel Disenchanted. Con questo in mente, non c’è da meravigliarsi se il pubblico non vede l’ora di conoscere ogni dettaglio del film. Allora, dove è stato girato Disincantato e di cosa parla?

Incentrato su Giselle, una giovane fanciulla della magica terra dell’Andalasia, Enchanted prende il via quando viene mandata a New York City da una regina malvagia.

Con il primo film che si affida così tanto alla location per stabilire la trama centrale della storia, non sorprende che la domanda su dove sia stato girato Disenchanted sia emersa più di una volta.

A differenza dell’originale, Disenchanted non ha ricevuto un’uscita nelle sale. Invece, il sequel è arrivato sul servizio di streaming Disney+ esclusivamente il 18 novembre 2022.

Ricordando gli eventi del film originale, Giselle e il suo amante Robert si sono sposati e hanno iniziato il loro lieto fine. Avanti veloce 10 anni dopo e iniziano gli eventi di Disincantato.

Naturalmente, Giselle è diventata insoddisfatta della sua vita. Comincia a mettere in discussione il suo modo di vivere a New York City, optando invece per una vita in periferia. L’ormai anziana Giselle incontra più di quanto si aspettasse poiché il suo trasferimento porta più problemi che risoluzioni.

Dove è stato girato Disincanto?

Secondo IMDb, le riprese del sequel si sono svolte in una varietà di luoghi diversi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda. Ovviamente, ci sono molti più luoghi rispetto all’originale, Enchanted.

Le parti principali delle riprese si sono svolte a Enniskerry, in Irlanda. Alcune altre parti dell’Irlanda che caratterizzano sono Dublin City e Greystones. Naturalmente, alcune riprese si sono svolte a New York City, come l’originale. Anche Los Angeles, in California, è elencata come luogo delle riprese.

Secondo l’Independent, si sono verificate riprese significative dopo risposte contrastanti da una proiezione di test del pubblico nell’aprile 2022. Le riprese si sono svolte nel Buckinghamshire Village di Hambleden, nel sud-est dell’Inghilterra.

