Dove è stata girata la signora Marvel? Sono stati esplorati i luoghi delle riprese dell’MCU

A seguito degli arrivi di Cavaliere della Luna e Il dottor Stranger nel multiverso della folliaall’inizio di quest’anno la prossima uscita dell’MCU nel 2022 si presenta sotto forma di Ms. Marvel.

La serie di superpoteri, che prende ispirazione da una generazione di commedie per adolescenti, racconta la storia di Kamala Khan, una grande fan dei Vendicatori la cui vita viene sconvolta quando ottiene i suoi poteri.

La storia di Kamala ha umili inizi a Jersey City prima, in vero stile Marvel, che viene portata via in un’avventura girando il mondo, ma dove è stata girata la serie Ms. Marvel?

Dopo essere stata annunciata per la prima volta nell’agosto 2019, Ms. Marvel ha finalmente ingrandito Disney+ l’8 giugno 2022.

La serie segue Kamala Khan, una pachistana americana di 16 anni cresciuta a Jersey City.

Un’appassionata giocatrice e autrice della sua stessa fan-fiction, Kamala è una megafan di supereroi e adora tutto ciò che riguarda i Vendicatori, con un’affinità speciale per Captain Marvel di Carol Danvers.

Tuttavia, Kamala fatica ad adattarsi, sia a casa che a scuola, ma quando ottiene i suoi superpoteri, la vita di Kamala viene sconvolta quando scopre se essere un supereroe è davvero tutto ciò che si è fatto per essere.

Dove è stata girata la signora Marvel?

Come la maggior parte delle produzioni MCU, le riprese di Ms. Marvel si sono svolte ad Atlanta, in Georgia, mentre la serie ha utilizzato anche location nel New Jersey e persino in Thailandia.

Le riprese della serie sono iniziate nel lontano novembre 2020 e sono continuate per sette mesi fino a maggio 2021 prima che le riprese avvenissero nel gennaio 2022.

Il luogo principale utilizzato nella serie sono stati i Trilith Studios di Atlanta, in Georgia, che negli ultimi anni è diventata la sede della maggior parte delle produzioni Marvel.

Precedentemente noto come Pinewood Atlanta Studios, da allora la location ha ospitato numerosi film e serie Marvel Uomo formica è stato girato lì nel 2015 con produzioni recenti tra cui Avengers: Infinity War & Endgame, Black Panther, Spider-Man: No Way Home e la serie Wanda Vision, Loki e Occhio di Falco tra gli altri.

Per contribuire ad aggiungere autenticità alla casa di Kamala nel New Jersey, le riprese secondarie si sono svolte nella contea di Hudson tra marzo e aprile 2021.

E infine, le riprese si sono svolte anche nella capitale della Thailandia, Bangkok, tra aprile e maggio 2021, in particolare presso le strutture dello Studio Park.

La signora Marvel ha utilizzato rigidi protocolli COVID-19 durante le riprese, il che significava che la troupe poteva continuare la produzione nella capitale thailandese dopo aver ottenuto una deroga quando le nuove restrizioni COVID-19 sono state imposte nel paese nell’aprile 2021.

Altre produzioni girate a Bangkok

Sebbene la maggior parte della produzione si sia svolta negli Stati Uniti, gran parte delle riprese di Ms. Marvel si sono svolte a Bangkok, la capitale della Thailandia.

La città potrebbe essere dall’altra parte del mondo rispetto alla base Marvel di Atlanta, ma Bangkok, che ospita una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti, sta diventando sempre più popolare tra i registi.

Secondo IMDb, quasi 1.000 produzioni sono state girate in città e nei dintorni con film e serie TV degni di nota, tra cui L’assistente di volo, Kate, Il serpente, La sbornia parte II, Pugno di vendetta così come i film di Bond L’uomo dalla pistola d’oro e Il domani non muore mai.

Ms. Marvel è disponibile per lo streaming su Disney+ da mercoledì 8 giugno 2022.

