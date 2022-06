Dove andrà in streaming Lightyear dopo i cinema?

LIGHTYEAR, che uscirà nelle sale il 17 giugno 2022, è un’avventura d’azione fantascientifica e la storia delle origini definitive di Buzz Lightyear (voce di Chris Evans), l’eroe che ha ispirato il giocattolo. Il film rivela come un giovane pilota collaudatore sia diventato lo Space Ranger che tutti sappiamo che sia oggi. © 2020 Disney/Pixar. Tutti i diritti riservati.

Toy Story i fan hanno sempre voluto saperne di più su Buzz Lightyear. Ora è il momento di vedere la sua storia, ma dove possiamo guardare il film in streaming dopo i cinema?

Anno luce è finalmente uscito nelle sale questa settimana (in uscita venerdì 17 giugno). È tempo di vedere la storia delle origini del ranger spaziale Buzz Lightyear. Anche se Tim Allen non sta doppiando il personaggio, questo è comunque un film Toy Story i fan vorranno dare un’occhiata. Chris Evans darà voce al ruolo per questa storia delle origini.

Anche se puoi andare al cinema in questo momento, vorrai sicuramente guardare di nuovo il film a casa. Certo, c’è il DVD e il Blu-ray, ma vorrai vedere se è su una piattaforma di streaming che hai già. Dove andrà a finire questo film?

Dove guardare in streaming Lightyear online

C’è solo un posto in cui questo film andrà dopo l’uscita nelle sale. Si tratta di Disney+.

Anno luce è un film Pixar. Tutti gli altri film Pixar sono andati su Disney+ dopo l’uscita nelle sale. In effetti, molti film sono andati direttamente su Disney+ quando sono usciti nelle sale. Questa è stata una risposta al problema della pandemia con la chiusura dei cinema, ma è anche perché ha funzionato finanziariamente per la Pixar.

Questo film non andrà direttamente su Disney+. Dato che sarà distribuito su IMAX, sarà un’esclusiva dei cinema per un po’ di tempo. Non è ancora chiaro quando arriverà su Disney+. Disney+ non è stato poi così coerente con le date di uscita dei film sulla piattaforma di streaming.

Il film è stato bandito negli Emirati Arabi Uniti. C’è un momento in cui due personaggi femminili si baciano, quindi gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di vietare il film. Probabilmente non arriverà nemmeno sulla piattaforma Disney+ là fuori.

Anno luce uscirà nelle sale venerdì 17 giugno. Arriverà su Disney+ in seguito.