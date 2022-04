Dov’è Ammit? (Chi è il suo ultimo avatar?)

Abbiamo superato la metà di Cavaliere della Lunaè stata segnalata a tiratura limitata. Arrivando in sei episodi, questa serie ha abbastanza spettatori entusiasti di vedere cosa accadrà dopo con Marc Spector e Steven Grant. L’episodio 4 dello spettacolo porta i fan molto più vicini ad Ammit quando finalmente viene rivelato dove è stata nascosta la sua ushabti.

Arthur Harrow e il resto degli accoliti della dea hanno cercato in lungo e in largo il suo luogo di riposo. Sembrava, nell’ultimo episodio “The Friendly Type”, che Harrow sarebbe rimasto in testa a questa razza fino a quando il compagno dio e amico di Khonshu, Hathor (tramite il suo avatar Yatzil), non ha rivelato come Marc avrebbe potuto localizzare Ammit.

Il dio della luna ha rischiato la prigione per dare a Steven e Layla l’opportunità di triangolare la posizione della dea attraverso le stelle. Il suo rischio è stato ripagato, ma significava anche essere imprigionato in un ushabti proprio come Ammit, il che significa che Steven e Marc ora sono senza i poteri e l’assistenza del dio.

Fortunatamente, era la conoscenza dell’egittologia di Steven di cui avevano più bisogno. Riuscì a trovare Ammit scoprendo il labirinto nella tomba del faraone e facendo il salto logico che la dea è stata nascosta con lui. In quale tomba sono entrati tutti? Ecco cosa sappiamo!

Spoiler prima di Cavaliere della Luna episodio 4

Chi è l’ultimo avatar di Ammit in Moon Knight?

Steven si imbatté nel luogo di riposo di Alessandro Magno. Secondo la Storia:

Alessandro Magno era un antico sovrano macedone e una delle più grandi menti militari della storia che, come re di Macedonia e Persia, fondò il più grande impero che il mondo antico avesse mai visto. A sua volta carismatico e spietato, brillante e assetato di potere, diplomatico e assetato di sangue, Alexander ha ispirato una tale lealtà nei suoi uomini che lo avrebbero seguito ovunque e, se necessario, sarebbero morti nel processo. Sebbene Alessandro Magno morì prima di realizzare il suo sogno di unire un nuovo regno, la sua influenza sulla cultura greca e asiatica fu così profonda da ispirare una nuova epoca storica: il periodo ellenistico.

Il nostro commesso del museo preferito ha scoperto che i sarcofagi che stava guardando appartenevano ad Alessandro Magno a causa della scritta macedone sulla sua superficie dorata.

Dov’è l’ushabti di Ammit su Moon Knight?

Sfortunatamente, trovare i sarcofagi di Alexander non significava che Steven si fosse imbattuto automaticamente nell’ushabti di Ammit. È, tuttavia, nella bara… o dovremmo dire in Alexander? Steven deve infilare la mano nella gola dell’imperatore e strappargli l’ushabti dalla gola. Ma lo possiede prima che venga passato a Layla da Marc quando Harrow e le sue forze caricano nella stanza.

