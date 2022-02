“Doogie Kamealoha, MD” ottiene un rinnovo della seconda stagione su Disney+

Un’altra serie Disney+ ha ottenuto il via libera per una seconda stagione. gli studi Doogie Howser riavviare, Doogie Kamealoha, MD è stata rinnovata per una seconda stagione, ha appreso Deadline. Il rinnovo arriva solo tre mesi dopo il finale della prima stagione della serie a novembre.

Il film drammatico sul raggiungimento della maggiore età segue un prodigio di 16 anni che si destreggia tra una carriera medica in erba e la vita da adolescente. Con il supporto della sua premurosa e comica ‘ohana (famiglia) e dei suoi amici, Lahela è determinata a sfruttare al meglio la sua adolescenza e forgiare la propria strada.

Leggi: “The Spiderwick Chronicles” annuncia il casting per Twin Leads

Peyton Elizabeth Lee (E io Mack) recita come protagonista insieme a un cast corale vario e di talento, tra cui Kathleen Rose Perkins (Grosso colpo) come la dottoressa Clara Hannon, Jason Scott Lee (Mulan) come Benny Kamealoha, Matthew Sato (Hawaii Cinque–IL) come Kai Kamealoha, Wes Tian come Brian Patrick Kamealoha, Emma Meisel (storia dell’orrore americana) come Steph, Mapuana Makia (Trovare ‘Ohana) come Noelani e Jeffrey Bowyer-Chapman (Irreale) come Carlo. Le star ricorrenti includono Alex Aione (Trovare ‘Ohana) come Walter e Ronny Chieng (Asiatici ricchi e pazzi) come il dottor Lee.

Creatore e produttore esecutivo Kourtney Kang (Come ho incontrato tua madre, fresca di barca), nata alle Hawaii e cresciuta in un sobborgo di Filadelfia da sua madre irlandese e padre coreano, infonde le sue storie ed esperienze di vita in questa serie incentrata su una ragazza asiatica-americana di razza mista. Melvin Mar, Jake Kasdan, Dayna Bochco, Jesse Bochco, Erin O’Malley, Matt Kuhn e Justin McEwen sono i produttori esecutivi insieme a Kang. Doogie Kamealoha, MD è prodotto da 20th Television, una parte dei Disney Television Studios.

Tutti gli episodi della prima stagione di Doogie Kamealoha, MD sono in streaming su Disney+.

