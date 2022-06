Doctor Strange 2 Disney Plus data e ora di uscita confermati

Per i fan della Marvel desiderosi di vedere un po’ di follia multiverso per la seconda volta (o forse questa sarà la tua decima volta), Disney Plus sta per offrire questo Dottor Strano seguito su richiesta.

Confermiamo la data e l’ora di rilascio di Il dottor Strange nel multiverso della follia su Disney Plus e guarda come si posiziona il sequel nelle classifiche dei fan.

Diretto da Sam Raimi, Il dottor Strange nel multiverso della follia è considerato un film d’insieme con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams e Xochitl Gomez.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios | Trailer finale BridTV 9855 Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios | Trailer finale https://i.ytimg.com/vi/Rf8LAYJSOL8/hqdefault.jpg 1006720 1006720 centro 13872

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Disney Plus data di uscita

Il dottor Strange nel multiverso della follia uscirà mercoledì 22 giugno 2022 su Disney Plus per offrire un’esperienza on-demand ai fan.

Dottor Strano 2 era nelle sale di tutto il mondo entro il 6 maggio 2022 e ha ottenuto un notevole successo commerciale con circa 943,2 milioni di dollari al botteghino.