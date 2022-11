Disney svela il primo sguardo e il trailer di Idina Menzel Doc “Which Way To The Stage?”

All’inizio di mercoledì Disney ha rilasciato il primo trailer ufficiale e la grafica chiave per il suo prossimo documentario Idina Menzel: Where Way To The Stage.

Come suggerisce il titolo, il film offre uno sguardo intimo alla pluripremiata cantante e attrice mentre si prepara a realizzare il suo sogno di una vita per essere la protagonista al Madison Square Garden di New York.

In un comunicato stampa rilasciato dalla Disney, il film è pubblicizzato come “uno sguardo approfondito a Idina Menzel come non l’hai mai vista prima”. Oltre a mostrare l’allenamento dell’artista e prepararsi per il suo concerto, offrirà anche uno sguardo più da vicino alle sfide che ha come mamma che lavora e viaggia.

Il film è diretto da Anne McCabe. Sarà presentato in anteprima esclusivamente su Disney+ il 9 dicembre.

