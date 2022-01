Disney scopre il cast di “Tesoro nazionale”.

Secondo Deadline, la Disney ha “trovato” diversi nuovi membri del cast per recitare nel suo programma Tesoro nazionale rinnovamento.

Il sito dice che Zuri Reed, Lyndon Smith, Jake Austin Walker, Antonio Cipriano e Jordan Rodrigues si uniranno alla già annunciata Lisette Alexis nella serie Disney+.

Ora, proprio ieri The Illuminerdi ha riferito del coinvolgimento di Reed nello show, così come della leggendaria Catherine Zeta-Jones. Sebbene non sia ancora confermato, visto che lo scoop su Reed si è rivelato vero, noi di The DisInsider siamo sicuri che un annuncio su Zeta-Jones sia imminente. Rimani sintonizzato!

Piuttosto che essere indicato come un riavvio, un sequel o uno spin-off, la Disney ha chiarito che questa prossima voce sarà più un’espansione del franchise.

Come abbiamo anche riportato in precedenza, Alexis interpreterà una DREAMer ventenne di nome Jess che parte per la caccia al tesoro di una vita legata alla storia della sua famiglia. Lungo la strada, incontrerà un miliardario corrotto e connivente. Questo è il ruolo per cui Zeta-Jones potrebbe essere.

Jerry Bruckheimer e Jon Turteltaub, che hanno rispettivamente prodotto e diretto i film originali, produrranno esecutivamente la nuova serie insieme agli sceneggiatori originali dei film, Marianne e Cormac Wibberley. Stanno anche scrivendo la sceneggiatura della nuova serie. Mira Nair (Queen of Katwe) dirigerà.

canna (L’ultimo OG) interpreterà il nome della migliore amica di Jess, Tasha. Secondo quanto riferito, ha una massiccia presenza sui social media ed è anche un genio della tecnologia.

Fabbro (Ex fidanzata pazza) interpreterà un agente dell’FBI che viene coinvolto nella caccia al tesoro quando Jess e Tasha chiedono aiuto a lei.

viandante (Ragazza delle stelle) interpreta un musicista in difficoltà che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori. L’eredità della sua famiglia è in qualche modo collegata al tesoro che Jess e Tasha cercano.

Cipriano (La vita sessuale delle ragazze del college) interpreterà l’interesse amoroso del teorico della cospirazione di Tasha.

Infine, Rodrigues (Leggende di Mortal Kombat) interpreterà l’interesse amoroso di Jess. I due sono amici da quando erano bambini e questo viaggio li avvicinerà più che mai.

La produzione della serie dovrebbe iniziare alla fine di questo mese o all’inizio del prossimo mese, mentre una data di uscita mirata deve ancora essere annunciata.

