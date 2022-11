Disney+ raggiunge 164,2 milioni di abbonati in tutto il mondo

Oggi, The Walt Disney Company ha chiuso il trimestre luglio-settembre con 12,1 milioni di abbonati aggiuntivi a Disney+. I nuovi numeri di streaming portano il suo totale a 164,2 milioni in tutto il mondo.

Complessivamente, lo spettro di servizi diretti al consumatore di Disney, che comprende Disney+, Disney+ Hotstar, Hulu ed ESPN+, ha superato i 235 milioni di abbonati globali, rispetto ai 221,1 milioni di abbonati totali in tutto il mondo alla fine del trimestre precedente.

Il CEO della Disney Bob Chapek ha accreditato la serie Disney+ dei Marvel Studios, Signora Marvel, con la forte crescita. Da luglio a settembre Disney+ ha debuttato con una pletora di nuovi contenuti con titoli come Hocus Pocus 2, The Mighty Ducks: Game Changer Stagione 2, Andoril live-action Pinocchio, Obi-Wan Kenobi, She-Hulk: avvocatoe High School Musical: Il Musical: La Serie Stagione 3.

Disney+ lancerà il suo livello supportato dalla pubblicità durante il trimestre in corso, con tale opzione disponibile l’8 dicembre.

Disney+ non rallenterà presto i contenuti, inclusi i nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi Willow, The Santa Clauses, Guardians of the Galaxy: Holiday Special, Zootopia+, Save Our Squad con David Beckham, Limitless con Chris Hemsworthe Tesoro nazionale: confine della storia.

