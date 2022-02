Disney Plus conferma la data di uscita in streaming per i fan di Stati Uniti e Regno Unito

Questa settimana, Disney Plus ha finalmente confermato la data di uscita ufficiale in streaming per il dramma coreano Bucaneve in Nord America ed Europa.

Nel dicembre 2021, la conversazione globale sui drammi coreani ha iniziato a essere dominata da una serie particolare, Snowdrop.

Il K-drama di 16 episodi è stato costruito come il gioiello di Disney Plus, essendo la serie di punta per il lancio di servizi di streaming in Corea del Sud e nei territori asiatici.

Tuttavia, i fan al di fuori dell’Asia hanno dovuto sedersi e aspettare pazientemente notizie sull’uscita internazionale della serie, spesso bloccando le parole chiave sui social media per stare alla larga dagli spoiler.

Per fortuna, Disney Plus ha recentemente confermato la data in cui Snowdrop uscirà in Nord America e in Europa per lo streaming OTT!

Confermata la data di uscita in Nord America di Snowdrop

Questa settimana, Disney Plus ha confermato tramite Polygon che la data di uscita in streaming di Snowdrop in Nord America ed Europa era stata fissata per mercoledì 9 febbraio.

Tutti i 16 episodi verranno lanciati contemporaneamente per i fan in Nord America ed Europa, dalle 00:00 Pacific Time (8:00 GMT/9:00 CET) del 9 febbraio.

La serie è stata presentata per la prima volta sulla rete televisiva sudcoreana JTBC il 18 dicembre 2021, fino al 30 gennaio 2022.

Snowdrop era disponibile per lo streaming attraverso la piattaforma Disney Plus durante la sua corsa televisiva, lanciando nuovi episodi circa un’ora dopo la conclusione della trasmissione sudcoreana.

Tuttavia, l’accesso a Snowdrop tramite Disney Plus era limitato ai territori asiatici, inclusi Corea del Sud, Singapore, Hong Kong, Taiwan e Giappone.

In America Latina, la serie sarà disponibile tramite Star+, sempre dal 9 febbraio.

Una storia di due reazioni

I fan di Snowdrop che hanno seguito la serie durante la sua trasmissione domestica capiranno che il K-drama ha avuto una corsa controversa in Corea del Sud.

Dopo la prima nel dicembre 2021, c’è stato un notevole tumulto in Corea del Sud riguardo al fatto che il personaggio principale di Snowdrop fosse una spia nordcoreana durante il movimento di democratizzazione.

“Gli spettatori hanno criticato diversi aspetti del dramma, tra cui il protagonista maschile Su Ho che è una vera spia quando molti attivisti sono stati effettivamente uccisi per essere stati falsamente accusati di essere spie e un altro personaggio maschile con una storia passata quando è un caposquadra presso l’Agenzia per la sicurezza nazionale Pianificazione (NSP), all’epoca parte del regime autoritario. – D Kim, via Soompi.

Una petizione che chiedeva la cancellazione della serie ha raggiunto le 300.000 firme in poche settimane, costringendo JTBC a rilasciare una dichiarazione in risposta alla controversia.

Sfortunatamente, Snowdrop non è mai stato in grado di superare veramente la controversia in Corea del Sud, con il pubblico nazionale sorprendentemente basso durante la sua trasmissione televisiva su JTBC.

A livello internazionale, la serie ha ricevuto il plauso della critica e un ampio successo tra i fan, essendo lo spettacolo numero uno più ascoltato in streaming su Disney Plus in più territori asiatici.

Al momento in cui scrivo, Snowdrop sta ottenendo un punteggio di 8,7/10 su MyDramaList, 8,9/10 su IMDB e il 91% su AsianWiki.

Snowdrop è il protagonista di una superstar internazionale

Prima che la serie Snowdrop fosse presentata in anteprima, la conversazione globale sul K-drama era incentrata su una persona in particolare, Jisoo.

Jisoo, uno dei quattro membri del popolare gruppo coreano “BLACKPINK”, avrebbe debuttato come attrice in Snowdrop nel ruolo del personaggio principale Eun Yeong-Ro.

La 27enne potrebbe essersi esibita al Coachella e vinto innumerevoli premi con le BLACKPINK, ma il suo ruolo in Snowdrop potrebbe essere la sua interpretazione più impressionante fino ad oggi.

Accanto a Jisoo c’è Jung Hae-In, un popolare attore sudcoreano di Seoul. Dopo il suo debutto professionale nel 2013, l’attore e modello ha continuato a recitare in alcune delle migliori serie coreane degli ultimi anni, tra cui Something in the Rain, While You Were Sleeping, DP e Prison Playbook.

