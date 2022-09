Appena annunciato al D23: Disney+ ospiterà il concerto d’addio di Sir Elton John al Dodger’s Stadium LIVE questo novembre.

Il concerto andrà in onda in esclusiva sullo streamer il 20 novembre.

Di seguito puoi dare un’occhiata all’artwork dell’evento:

Questa è una storia in evoluzione. Resta sintonizzato per maggiori dettagli non appena saranno disponibili.

