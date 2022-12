Disney estende l’accordo con il creatore di “High School Musical: The Musical: The Series” Tim Federle

Solo perché il liceo finisce non significa che tutto il divertimento debba…

La Disney lo ha dimostrato oggi quando hanno esteso High School Musical: Il Musical: La Serie l’accordo del creatore Tim Federle con loro.

Il nuovo accordo eclissa quello originale, che ha firmato all’alba di Disney+ nel 2018. Non è chiaro quando scadrà l’accordo; tuttavia, riteniamo che sia ancora un altro accordo di 4 anni che consentirà a Federle di creare contenuti per l’azienda almeno fino al 2026.

L’accordo riguarda sia Federle che la sua compagnia, la Chorus Boy Productions. Come parte dell’accordo, Federle ha reclutato Bronwyn North-Reist come capo di Creative per Chorus Boy Productions, e il suo manager di lunga data, Jennie Frisbie, che svilupperà e produrrà contenuti creativi continuando a gestire nuovi e attuali talenti.

Oltre a sviluppare la popolarissima serie spin-off di High School Musical, Federle ha anche scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo Walt Disney Studios’ Meglio Nate che maibasato sul suo romanzo best-seller con lo stesso nome.

Non è chiaro se abbia in programma di lavorare a un altro lungometraggio per la compagnia, ma indipendentemente da ciò che ha pianificato, dovrà aspettare fino all’ambiziosa prossima stagione 4 di HSMTMTS avvolge.

